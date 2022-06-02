本报记者 曲 颂 赵益普 邹 松

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。新冠肺炎疫情发生以来，中医药全面、深度参与中国疫情防控救治，应用中医药及中西药结合防控救治效果显著。同时，中国积极分享中医药抗疫经验。据不完全统计，截至目前，中方已向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向10多个有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴29个国家和地区帮助指导抗疫，为护佑各国人民生命健康作出积极贡献。

为抗击新冠肺炎疫情提供有力支持

4月中旬，柬埔寨迎来新年假期，位于首都金边市中心的考斯玛中柬友谊医院中医门诊部，中国医生仍在坚守工作岗位。趁着假期，70多岁的当地患者斯琳在子女陪同下赶来看病，“我咳嗽有段时间了，一直没查出原因。听说这里有中国来的中医专家，我想试试。”斯琳通过翻译，与专家组组长樊茂蓉医生沟通起病情。

今年3月，中国援柬中医抗疫专家组抵达柬埔寨，这是中国对外派出的首支国家级中医抗疫专家组。樊茂蓉介绍，斯琳根据中医处方服用了5天中药后，症状有所缓解，她的子女特意发来短信表示感谢。目前，斯琳还在用中药调理，病情不断好转。

专家组领队徐凤芹说，考斯玛中柬友谊医院中医门诊设有呼吸、风湿免疫、急诊、针灸等科室，还配有病房。“中医门诊开设后，每天的号很快就挂满了，不少民众甚至开车四五个小时从外地前来就诊。”

两个多月来，专家组以线上线下结合的方式，多次举办中医药防控疫情的科普讲座，覆盖人群达数万人。此外，专家组还同柬埔寨卫生部、各主要医院等专业人士座谈交流，推广“三药三方”等中医药抗疫经验，并对柬医务人员进行抗疫相关培训。柬埔寨卫生部国务秘书纳博拉罗特表示，中医药对治疗新冠肺炎具有明显疗效，中国中医专家同柬埔寨医生分享中医药抗疫经验，“为柬埔寨抗疫提供了有力支持”。

柬埔寨首相洪森日前在参观考斯玛中柬友谊医院中医门诊时表示，中医药在全球均有广泛应用，在柬抗疫过程中发挥了重要作用。中方对中医药诊疗技术和经验的无私分享，将助力柬医学发展，保障更多柬民众生命健康。

为缓解民众病痛发挥重要作用

在抗疫过程中，中西医结合、中西药并用是中国疫情防控的一大特点。这是中医药传承精华、守正创新的生动实践，也为其他国家抗疫提供了巨大帮助。

来自阿富汗的塔吉是北京中医药大学留学生。疫情防控期间，他借助自己的专业优势，远程帮助许多亲人朋友战胜疫情。塔吉告诉记者，2020年3月，阿富汗出现新冠肺炎确诊病例，当地医疗系统一时间面临巨大挑战，很多感染者难以及时获得检测和治疗。其间，塔吉的一些亲友也陆续出现症状。塔吉建议他们居家隔离，并向自己的中国老师求助。“那时，我每天都在远程问诊，搜集整理患者信息，翻译后再与老师讨论具体治疗方案。根据每个患者的症状和身体条件，老师给每个人制定了合适的治疗方案。”塔吉跟着中国老师收获很多。

如今，塔吉和老师帮助过的患者都已康复。由此，他更加深刻地认识到中医药的独特优势，更加热爱自己的专业。“我非常感谢向阿富汗捐赠中成药和防护物资的中国朋友。我希望为中医药推广到全世界尽一份力量，也希望未来阿中两国之间建立一个中医药交流平台，让更多的阿富汗民众接触到中医药治疗，提高健康水平。”

南非约翰内斯堡居民卡莫在确诊感染新冠肺炎后，经朋友推荐，决定接受中医药治疗。居家隔离第一天，他就通过视频与约翰内斯堡大学针灸专业硕士生导师问诊，并且学习了煎煮汤药的方法。

疫情暴发后，许多南非中医机构都为当地患者提供医疗服务，还向民众免费发放预防汤剂等。“中医药诊疗收费低、效果显著，偏远地区的民众尤其受益。越来越多的南非人希望通过中医解决病痛。”南非中医师达仁·卡彭特曾在南非西开普大学学习中医5年，如今有自己的诊所，还在约翰内斯堡大学担任医学助教。他表示，南非传统医学界期待学习中医诊疗规范化、制度化、科学化的宝贵经验，加强南中双方在草药加工、萃取和成药制作等方面的交流。

为增进人类健康福祉作出更大贡献

去年3月，中国举办了“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”，来自28个国家和地区的政要、政府官员和世卫组织代表、专家通过视频连线深入交流。论坛还通过了《支持中医药参与全球疫情防控倡议》。

日前，世界卫生组织官网发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》。这份报告明确肯定了中医药救治新冠肺炎的安全性和有效性，充分肯定了中医药抗击新冠肺炎疫情的重要贡献，有助于推动包括中医药在内的世界传统医学更深入地参与新冠肺炎疫情防控，更好地保护世界各国人民健康。报告认为，使用中医药有利于降低轻型或普通型病例转为重症的风险；对轻型和普通型病例，与单纯的常规治疗相比，中医药在作为附加干预措施时，可缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间；尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后。世卫组织鼓励其会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠肺炎的可能性。

在2022金砖国家传统医药高级别会议上，巴西代表称，巴西国家医疗系统中也使用了中医疗法，并且跟大学联合进行中医研究、培养中医方面人才。

目前，在泰国、柬埔寨、阿塞拜疆、加纳、罗马尼亚等几十个国家，中药、中成药以不同形式在抗击疫情中得到应用，中医药正快步融入国际医药体系，为增进人类健康福祉作出更大贡献。

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)