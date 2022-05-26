人民网北京5月26日电 （记者鲁扬）“中拉发展合作与互鉴”国际研讨会暨第二届中拉关系研究学者论坛通过线上方式于5月24日至25日在京举行。来自中国和拉美各国的专家学者集中讨论了中国与发展中国家的发展成就和经验、时代之变与全球发展倡议、中拉发展合作的历史经验与现实需求、后疫情时代中拉发展合作机遇与前景，寻求通过助力中拉发展需求精准对接落实全球发展倡议。

中国社会科学院秘书长赵奇在开幕致辞中表示，2021年12月3日，习近平主席在中国－拉共体论坛第三届部长会议上，热情欢迎拉美和加勒比国家参与全球发展倡议。会议发布的《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》指明了落实全球发展倡议框架下发展合作的具体领域和方向，为落实行动计划，中拉应秉持共商共建共享原则，坚持行动导向，遵循绿色理念，进一步推动双方发展合作和经验互鉴。

拉丁美洲社会科学院秘书长乔赛特·博尔冯在致辞中指出，当今世界，各国已成为同舟共济的命运共同体，在全球化遭遇逆流的背景下，各方加强对话交流具有十分重要的意义，特别是习近平主席提出的全球发展倡议，将为解决全球性的发展难题提供重要的指引方向和解决问题的路径。她同时认为，加强中拉及加勒比地区智库和学术机构之间的交流，是促进中拉发展合作的重要渠道。

中国外交部拉美司司长蔡伟在致辞中代表外交部向论坛的召开表示祝贺，他强调，中拉作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最为集中的地区之一，疫后经济复苏，实现人民幸福生活是摆在我们面前共同的时代新课题。习近平主席提出的全球发展倡议对这一时代之问给出了中国答案，旨在唤起国际社会对发展问题的重视，推动加强全球发展伙伴关系，促进国际发展合作，为实现2030年可持续发展目标注入新的动力。蔡伟呼吁中拉双方以全球发展倡议为引领，不断推动发展领域的合作互鉴。

在主旨演讲环节，与会者普遍称赞全球发展倡议对于全球发展进程的重大影响，认为该倡议为促进落实可持续发展目标发挥了引领作用。

哥斯达黎加前总统何塞·玛丽亚·菲格雷斯指出，中国与拉美加勒比地区的合作源远流长，当今世界面临诸多挑战，包括新冠疫情、经济复苏乏力、气候变化以及地缘政治恶化等，为了克服这一系列重大挑战，需要我们通力合作、互相理解、互相支持。他特别提到，在疫情叠加地区冲突的背景下，拉美各国的减贫工作面临更大挑战，在此背景下，更需要关注习主席提出的全球发展倡议，并借鉴中国的扶贫经验，通过一系列合作方案把拉美的扶贫工作做好。

当前，国际形势带给全球发展进程的不利影响受到与会者普遍关注，专家学者们认为，百年变局同世纪疫情叠加、国际安全形势经历深刻而复杂的变化，都在加剧世界经济的不确定性，发展中国家面对再度拉大的南北“发展鸿沟”，落实《2030年可持续发展议程》的进程充满挑战。在后疫情时代，中拉双方应继续凝聚发展优先的政治共识，使基于全球发展倡议的发展合作能够在理念上、实践上成为推动中拉关系稳步向前的新统领。此外，中拉双方还要拓展绿色低碳和清洁能源等新兴产业合作，推动中拉产业的数字化、智能化、绿色化发展，加强应对气候变化的政策交流与务实合作，推动构建中拉命运共同体。

本次会议是2022年中国社会科学论坛系列研讨会之一，由中国社会科学院学部主席团主办，中国社会科学院拉丁美洲研究所、西南财经大学、脱贫和可持续发展全球智库网络共同承办，拉丁美洲社会科学院协办。

来自中国、哥斯达黎加、圭亚那、古巴、厄瓜多尔、智利等国的近40名官员、学者和企业家应邀与会发言，另有各界人士百余人在线旁听了会议。

(责编：贾文婷、常红)