图片为高铁建设员工共同庆祝架设完成现场。雅万高铁中铁四局梁场供图

人民网雅加达5月25日电 （记者张杰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，当地时间25日，随着4号梁场万隆方向架梁通道上最后一榀箱梁精准落梁对位，印尼雅万高铁4号梁场万隆方向提前一周完成全部343榀箱梁架设，标志着雅万高铁建设取得了又一重大进展。

全长142公里的印尼雅万高铁共设3个梁场，4号梁场承担了雅万高铁1007榀箱梁的预制和架设任务，其中万隆方向343榀。全体参建中印尼员工坚守岗位，日夜奋战，顺利实现了雅万高铁万隆方向全部箱梁架设完成的重大节点目标，为尽早实现全线的线下工程完工，确保雅万高铁由万隆向雅加达方向铺轨施工的持续顺利进行提供了强有力保障。

连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆的雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程，最高设计时速350公里。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

(责编：于洋、吴成良)