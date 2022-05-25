新华社惠灵顿5月25日电（记者郭磊）新西兰储备银行（央行）25日宣布，再度将基准利率上调50个基点至2%。这是新西兰央行自2021年10月以来连续第五次加息，也是继今年4月以来连续第二次加息50个基点。

新西兰央行当天发布报告指出，央行力求将通胀水平控制在1%至3%的目标区间。报告同时表示，新冠疫情对供应链的破坏和欧洲地缘政治冲突带来的不确定性因素仍在影响经济和消费者信心。

据新西兰统计局此前发布的数据，今年第一季度，新西兰消费者价格指数（CPI）同比上涨6.9%，为1990年第二季度以来最大涨幅。

尽管新西兰央行继续加息符合市场预期，但其加息幅度和收紧货币政策的鹰派言论仍给市场带来较大波动。受其影响，当日新西兰元对美元汇率大幅上升。

2020年3月，新西兰央行将基准利率下调至0.25%，此后长时间将利率维持在这一历史低位，以应对疫情给经济带来的冲击。随着2021年下半年新西兰通胀居高不下，新西兰央行自去年10月起，连续三次将基准利率分别上调25个基点。4月13日，新西兰央行将基准利率上调50个基点至1.5%。

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