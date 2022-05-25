新华社瑞士达沃斯5月24日电 中国气候变化事务特使解振华24日在世界经济论坛年会指出，中国始终积极践行应对气候变化务实行动，呼吁各方共同坚守《巴黎协定》承诺。

解振华当天在“保护我们的星球和人类”利益攸关方对话会发表讲话。他强调，中国始终积极践行应对气候变化务实行动，作出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺，宣布不再新建境外煤电项目。中国成立了碳达峰碳中和工作领导小组，构建和实施双碳“1+N”政策体系，积极推进低碳发展和绿色转型。中国始终积极推动全球气候治理进程。中国呼吁共同坚守《巴黎协定》，不能轻言放弃，为共同应对气候变化指明了方向，注入强劲动力。

解振华表示，习近平主席高度重视当前国际社会面临的共同紧迫问题，在今年1月世界经济论坛视频会议上发表演讲，提出聚力战胜疫情、促进世界经济稳定复苏、重振全球发展事业、摒弃冷战思维等四点主张；在去年9月联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，气候变化和绿色发展是倡议的重点合作领域之一。

中国将于今年举办联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议。解振华表示，作为COP15主席国，中国将为大会顺利召开提供便利条件，期待“2020年后全球生物多样性框架”发挥擘画愿景蓝图、指明行动方向、激励全社会行动的作用。

解振华强调，中国将从政策制定、能源转型、森林碳汇三方面采取行动，包括：出台“1+N”政策体系和实施方案；稳妥有序推进能源绿色低碳转型；强化森林碳汇，加强现有森林资源的保育，响应世界经济论坛发起的“全球植万亿棵树”领军者倡议，力争10年内植树700亿棵。

“保护我们的星球和人类”对话会由世界经济论坛总裁布伦德主持。与会各方围绕坚持自然和气候行动的方向、粮食安全、生物多样性和气候之间的关键联系、保持自然和气候行动势头四项议题展开互动交流。

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