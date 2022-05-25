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世界卫生大会就世卫组织可持续筹资通过历史性决议

2022年05月25日18:51 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月24日电（记者刘曲）正在召开的第75届世界卫生大会24日通过一项具有里程碑意义的决议，同意改进世界卫生组织的筹资模式，将各会员国缴纳的评定会费占世卫组织核心预算的比例从现在的不到20%逐步提高至50%。

　　目前世卫组织主要有两个资金来源，即会员国缴纳评定会费和会员国及其他伙伴的自愿捐款。近年来，评定会费在世卫组织核心预算中所占比例不到20%，如2020-2021年预算年度的评定会费仅占16%。但评定会费仍是世卫组织重要资金来源。

　　在24日通过的这项决议中，预计从2024-2025年开始，世卫组织将逐步增加评定会费，所占比例尽可能在2028-2029年，最迟在2030-2031年达到50%。这意味着到2028-2029年，世卫组织收入中来自评定会费这一最可持续和可预测来源的部分每年将增加约6亿美元。

　　世卫组织称，这项改革具有重要经济意义，因为对世卫组织的每1美元投入都会带来至少35美元的回报。可持续筹资将使世卫组织更好地为所有会员国及其人民提供更有效的服务。

　　世卫组织总干事谭德塞表示：“这一决定正面解决了世卫组织在可预测、灵活和可持续资金方面面临的长达数十年的挑战。实现今天商定的目标，将意味着会员国正增强世卫组织满足他们期望的能力以及真正履行我们（世卫组织）作为世界领先的全球卫生权威的使命。”

(责编：于洋、杨牧)

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