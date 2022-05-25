新华社达累斯萨拉姆5月24日电（记者谢昊）东非共同体（东共体）秘书长马图基日前表示，愿与中国开展更紧密合作，以实现双方共赢。

马图基是在位于坦桑尼亚北部城市阿鲁沙的东共体总部接受新华社记者采访时作上述表示的。他说，中国长期以来是东非国家的战略合作伙伴，通过捐赠、融资和技术援助等方式支持东非国家的基础设施建设等各项经济社会事业发展。中国与东非在许多领域有合作机会，欢迎中国投资者前来东非帮助实现非洲的发展和繁荣。

东非各国长期面临电力短缺制约工业发展问题，马图基在谈到中方参与建设的非洲刚果河上的英加水电站时表示，这一水利工程可以有效缓解当地电力短缺，促进经济社会发展。

马图基说，共建“一带一路”合作不仅能够改善东非国家的基础设施，还能促进相关国家间贸易的增长，确保货物运输畅通，从而提高东非及其他地区国家人民的收入。此外，共建“一带一路”合作还有助于推进东非地区一体化和非洲大陆自由贸易区建设。

马图基表示，中国去年在联合国大会上提出的全球发展倡议非常重要，“我们愿意与中国合作，鼓励更多国家和国际组织通过加入全球发展倡议来获益”。

东共体成立于1967年，目前有坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、南苏丹和刚果民主共和国7个成员国。

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