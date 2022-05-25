新华社北京5月25日电 “我们的心彻底碎了。大家无法通过哀思和祈祷来阻止子弹。要纪念那些逝去的生命并拯救无数生者，我们需要行动。如果只是等待，我们就会死去。”

5月24日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生枪击事件，一名18岁的枪手射杀至少19名儿童和两名成人后被击毙。支持立法控枪的学生团体“为我们的生命游行”、不少以往枪击事件死者家属以及一些政界人士呼吁：现在就行动！

受够了！何时有行动？

“为我们的生命游行”组织成立于2018年2月佛罗里达州帕克兰市玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高级中学枪击事件之后。那起枪击导致17人死亡。

据美国有线电视新闻网汇总，罗布小学枪击是今年美国公立中小学校及幼儿园发生的至少第30起枪击事件。其余29起案件合计导致至少10人死亡、51人受伤。“枪支暴力档案”网站统计，截至24日，2022年已过去144天，其间美国发生至少212起群体性枪击。

在美国，群体性枪击通常指造成除枪手外4人以上受伤或死亡的枪击事件。

2013年1月14日，美国康涅狄格州桑迪胡克小学附近摆放着印有枪击案遇难者肖像的玫瑰。桑迪胡克小学2012年12月14日发生枪击案，造成20名学童、6名教师死亡。新华社发

罗布小学枪击是自2012年12月康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学枪击以来死伤最多的校园枪击事件。在桑迪胡克小学枪击事件中，20名儿童和6名成人遭射杀。其中一名死者的女儿埃丽卡·拉弗蒂告诉美国有线电视新闻网记者，她一听到罗布小学枪击的新闻，思绪就立马回到桑迪胡克小学枪击那天，想起母亲的音容笑貌，“一切仿佛在昨天”。

拉弗蒂希望，华盛顿能够采取行动。“我希望我们听到令人鼓舞的言辞，我们需要的不只是哀思和祈祷。已经将近十年了，哀思和祈祷不会让我的母亲死而复生，不会让今天在罗布小学遇害的人死而复生。”

尤瓦尔迪以北560多公里的得州达拉斯市，美国全国篮球协会(NBA)季后赛西部决赛第四场的赛前记者会上，一向主张控枪的客队金州勇士队主教练史蒂夫·科尔情绪激动：过去10天，我们看到布法罗市老年人在超级市场遭杀害，我们看到南加利福尼亚州有人在教堂被杀害，现在我们看到儿童在学校被杀害。“我们什么时候才会做点什么？”科尔说，他厌倦了向枪击事件受害者家庭表达慰问，厌倦了赛前默哀，“对不起”，“我受够了”。

这是1月22日在美国达拉斯枪展上拍摄的枪支。新华社发（李琳摄）

控枪难，难于上青天

科尔说，美国国会众议院去年通过决议，要求对每一笔枪械销售做背景检查，但由于共和党籍参议员反对，一直未能在参议院过关，共和党人甚至拒绝表决。

他隔空质问参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔：“你会把自己对权力的渴望置于我们孩子、老人和教徒的性命之上吗？”“华盛顿的50名（共和党籍）参议员要把我们当成人质。你们意识到，90%的美国人，无论支持哪个政党，都希望背景检查、普遍的背景检查吗？我们当中90%都支持。”

“他们不会投票，因为他们想把持自己的权力。可悲。”

前民主党籍参议员希拉里·克林顿在社交媒体推特上同样写道：“哀思和祈祷是不够的。”多年来，控枪立法毫无进展，“我们正在成为一个充斥痛苦尖叫的国度”。前民主党籍总统贝拉克·奥巴马发表声明，说拥枪游说团体和无意控枪的共和党已经让美国“瘫痪”。

共和党籍参议员托马斯·蒂利斯则警告民主党人不要作出“条件反射式的反应”，声称控枪立法会损害美国宪法第二修正案。

这是2021年12月2日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（沈霆 摄）

1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权。然而，200多年后，无论社会生态还是武器杀伤力都发生巨变。随着美国政治极化不断加剧、社会撕裂程度进一步加大，枪支制造了越来越多的惨剧。与此同时，枪支生产、买卖和使用形成庞大产业链，全国步枪协会等拥枪利益集团早已渗透到美国政治生活的方方面面。

得州是美国枪支管控最松的地方之一。共和党籍州长格雷格·阿博特去年6月签署一项全国步枪协会支持的法律，允许21岁以上得州居民在公共场所携带手枪，无需获得持枪证或受过培训。阿博特声称，这将使得州成为“第二修正案的庇护所”，不受任何联邦层面控枪法律影响。此前，得州已经允许公民无需持枪证就可以公开携带步枪。

阿博特24日早些时候在新闻发布会上说，枪手在闯入罗布小学时携带一把手枪，可能还有一支步枪。（胡若愚）

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