新华社北京5月25日电 美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市罗布小学24日发生枪击事件，枪手已被击毙。截至当晚，20多人在枪击事件中死亡，其中有至少19名儿童。这是美国最致命的校园枪击案之一。

校园惨案

得州州长格雷格·阿博特说，嫌疑枪手名为萨尔瓦多·拉莫斯，18岁，美国公民，家住得州圣安东尼奥市以西约135公里的社区。

得克萨斯公共安全局官员埃里克·埃斯特拉达告诉美国有线电视新闻网，枪手身穿防弹衣，驱车前往学校，然后持枪进入学校开火，他先前经由社交媒体暗示即将发动袭击。

按阿博特说法，枪手在闯入罗布小学时携带一把手枪，可能还有一支步枪。

美联社报道，事件还导致一些人受伤，尚不清楚具体人数。

路透社说，从事发学校年级来看，受害儿童年龄应在7岁至10岁。

据法新社报道，罗布小学共有500多名学生，大部分是拉美裔。事发小学所在学区的警察局长彼得·阿雷东多说，枪手系单独行动。尚不清楚他的作案动机。

美国哥伦比亚广播公司以不愿公开姓名的执法部门人士为消息源报道，调查人员认为拉莫斯在前往学校之前枪杀了他的祖母。

“据报道，当事人进入学校前向他的祖母开枪，”阿博特告诉媒体记者，“我暂时没有关于这两起枪击之间关联的更多信息。”

悲剧频发

据美联社报道，罗布小学枪击事件是近十年来美国小学发生的最致命枪击事件。

“今天我心碎了，”罗布小学所在学区主任哈尔·哈勒尔说，他宣布取消所有校园活动。

美国总统约瑟夫·拜登24日指示美国降半旗，直至28日日落，以悼念枪击受害者。他当天晚些时候说，“我们必须采取行动”控枪。

“够了，”副总统卡玛拉·哈里斯在枪击发生后说，“我们的心不断破碎，必须有勇气采取行动。”

4月22日，在美国首都华盛顿，警察在枪击事件现场工作。新华社记者刘杰摄

美国社会枪支泛滥，枪击事件频发。纽约州布法罗市一家超市14日发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。威斯康星州密尔沃基市13日晚连续发生三起枪击，造成至少21人受伤。4月16日，南卡罗来纳州首府哥伦比亚市一座购物中心发生枪击，10人中弹受伤，另有2人因踩踏致伤。4月13日，纽约市布鲁克林区一个商场外发生枪击，一名15岁男孩头部中弹。

“枪支暴力档案”网站24日发布的统计数据显示，今年以来，美国国内已有17108人在涉枪事件中丧生，另有14202人受伤。（刘曦）

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