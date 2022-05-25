新华社北京5月25日电 美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学5月24日发生枪击事件。截至当晚，20余人在枪击事件中死亡，其中有至少19名儿童。警方确认枪手为一名18岁美国公民，已被击毙。

这是自2012年康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学枪击案以来，美国境内致死人数最多的校园枪击事件。

以下是近20年来美国本土发生的主要校园枪击事件：

2005年3月21日，明尼苏达州雷德莱克县，一名16岁学生在家枪杀祖父及祖父的女友后，驾车到就读的雷德莱克中学，枪杀5名学生、一名教师和一名保安，打伤7人，随后在与警方对峙时开枪自尽。

2006年10月2日，宾夕法尼亚州兰开斯特县，一名32岁男子在镍矿村一所阿米什人学校持枪行凶，导致5名女生死亡、5人受伤。行凶男子随后开枪自尽。

2007年4月16日，弗吉尼亚州布莱克斯堡镇，一名23岁学生持枪在弗吉尼亚理工大学行凶，导致学生和教职员工共32人丧生、17人受伤。枪手随后自尽。

2008年2月14日，伊利诺伊州迪卡尔布市，一名27岁男子持枪在他曾经就读的北伊利诺伊大学行凶，导致5人丧生、21人受伤。行凶男子随后自尽。

2012年4月2日，加利福尼亚州奥克兰市，一名43岁男子持枪在曾经就读的奥伊科斯大学行凶，导致7名学生丧生、3人受伤。枪手被捕，被控七项谋杀罪。2013年1月被诊断精神状态不适合接受审讯，随后接受治疗。

2012年12月14日，康涅狄格州纽敦镇，一名20岁男子在家枪杀母亲后，驾车到曾经就读的桑迪胡克小学，枪杀20名学生和6名教职人员，打伤两人，随后自尽。

2014年10月24日，华盛顿州马里斯维尔市，一名15岁学生持枪在就读的马里斯维尔皮尔查克中学行凶，导致5名学生丧生、4人受伤，随后自尽。

2015年10月1日，俄勒冈州罗斯堡市，一名26岁男子持枪在就读的安普夸社区学院行凶，导致8名学生和一名教师丧生、9人受伤，随后在与警方对峙时开枪自尽。

2017年11月14日，加利福尼亚州蒂黑马县，一名43岁男子持枪在兰乔蒂黑马小学及多处地点行凶，导致6人丧生、18人受伤，随后在被警方追堵时开枪自尽。

2018年1月23日，肯塔基州马歇尔县，一名15岁学生持枪在就读的马歇尔县中学行凶，导致两名学生死亡、18人受伤。这名男生于2020年6月被判处两项无期徒刑，二十年后可能获得假释。

2018年2月14日，佛罗里达州帕克兰市，一名19岁男子持枪闯入将其开除的玛乔丽·斯通曼·道格拉斯中学行凶，导致17人丧生、17人受伤。行凶男子受到17项谋杀指控和17项蓄意杀人指控，已于2021年10月认罪。法庭预计今年6月底宣判。

2018年2月15日，人们在美国佛罗里达州帕克兰市道格拉斯中学外放置鲜花悼念遇难者。新华社记者刘阳摄

2018年5月18日，得克萨斯州圣菲市，一名17岁学生持枪在其就读的圣菲中学行凶，导致10人丧生、13人受伤。这名男生正在等待谋杀罪名宣判，可能面临40年至终身监禁。

2021年11月30日，密歇根州牛津镇，一名15岁学生持枪在其就读的牛津镇中学行凶，导致4人丧生、7人受伤。这名男生被控一级谋杀、恐怖主义等多项罪名，不得保释。

枪支泛滥致涉枪暴力高发已是美国社会顽疾。美国人口近3.3亿人，民间枪支保有量却超过4亿支，平均每一百人持有约120支枪。据“枪支暴力档案”网站24日发布的统计数据，今年以来，美国国内已有17108人在涉枪事件中丧生，另有14202人受伤。

需要看到的是，在美国，控枪从来不是一个单纯的社会问题，而是与历史文化、宪政传统、政党纷争、利益集团、种族主义等诸多问题关联、牵扯的敏感问题。20多年来，民主、共和两党在控枪问题上分歧严重，致使美国国会未能通过任何重大的联邦控枪法律。（蒋国鹏）

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