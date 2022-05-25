新华社北京5月25日电 题：救救孩子，美国枪患何时休！

新华社记者谢彬彬

美国得克萨斯州一所小学24日发生枪击事件，导致至少19名儿童和2名教师遇害。生命凋零的惨痛悲剧再次暴露，美国政府漠视生命，人权治理糟糕透顶，使枪支暴力成为美国下一代的“噩梦”。

2012年，康涅狄格州桑迪胡克小学，20名学生和6名老师被枪杀；2018年，佛罗里达州玛乔丽·斯通曼·道格拉斯中学发生枪击案，17人死亡、17人受伤……2020年，美国密歇根大学的一项研究表明，涉枪伤害已成为美国儿童和青少年的最主要死因，75%的美国青少年认为枪击事件已成为他们最主要的压力来源。孩子们笼罩在枪支暴力的阴影下，难道这就是所谓的“美国梦”？

美国枪患顽疾“不治”，是利益集团“太难治”。截至今年4月22日，涉枪暴力事件已在美国造成13000多人丧生。普通人的生命权被长期漠视，背后是美国枪支利益集团的庞大势力。美国司法部的报告显示，2000年至2020年，美国枪械制造商总计生产逾1.39亿支枪投放民用市场，仅2020年一年就投放1130万支。作为众多倡导拥枪权组织中的“龙头老大”，美国全国步枪协会拥有超过500万会员和雄厚资金实力，是美国实力最强的游说集团。在枪支利益集团的阻挠下，美国已有20多年未通过重要控枪法律。

美国枪患顽疾“不治”，是美国政客“不想治”。一边是枪支泛滥导致涉枪暴力激增，一边是美国政客对此熟视无睹，这是政府的失职，是体制的失灵。枪患顽疾无情扯下美式人权的遮羞布。生命权是最大的人权，如果连人民的基本生命权都无法保护，人权从何谈起？美职篮金州勇士队主教练史蒂夫·科尔的父亲就曾是枪击案的受害者，他在得州小学枪击案发生后愤怒地谴责美国政客：“孩子们在学校被谋杀，我们什么时候才能干点正事？”他痛斥，美国政客们将“对权力的渴望”放在民众利益之上。

积重难返的美国枪患顽疾表明，所谓“美式民主”根本经不起现实考验。美国人权治理表现如此不堪，美国政客却一直“内病外治”，执迷于在国际社会上对别的国家指手画脚。如此行径，对美国人民极其不负责任；如此做派，是彻头彻尾的虚伪！

(责编：崔译戈、崔越)