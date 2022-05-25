新华社万象5月25日电（记者章建华）老挝人民革命党中央政治局委员、外交部长沙伦赛日前表示，事实证明，在奥密克戎病毒流行的形势下，中方坚持“动态清零”总方针是必要的、科学的，这不仅守护了中国人民的生命和健康，确保了中国经济持续发展，也为促进全球经济恢复发展展现了有力的“中国担当”。

沙伦赛23日在与中国驻老挝大使姜再冬就两国加强抗疫合作、推动经济复苏交换意见时表示，作为最早受到新冠疫情冲击的国家，中国快速有效地控制住了疫情，为全球抗疫努力提供了宝贵“中国经验”。同时，中国向世界各国特别是包括老挝在内的广大发展中国家提供大量援助，为全球抗疫合作作出了重要“中国贡献”。中国的抗疫实践和经验已成为人类应对重大突发公共卫生事件的成功典范，这得益于中国共产党和中国政府始终把人民的生命安全放在第一位，坚持实施符合本国国情的防疫政策。

沙伦赛说，老挝党和政府衷心感谢中方提供的无私抗疫援助，并愿同中方一道，为在全球范围内最终战胜疫情、推动经济复苏作出积极努力。

姜再冬说，疫情防控实践充分证明，必须在充分尊重科学基础上，选择符合自身国情的防疫政策。中方愿同老方加强交流合作，共同为全球团结抗疫和经济复苏作出更大贡献。

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