新华社联合国5月24日电 中国常驻联合国副代表戴兵24日在安理会审议苏丹局势时表示，安理会制裁严重限制了苏丹政府安全能力建设，部分国家和国际组织暂停援助无助于苏丹走出当前困境。他呼吁国际社会为苏丹各方解决分歧提供建设性帮助。

他说，苏丹各方目前都有继续进行政治过渡、完成过渡期各项任务的意愿，同时在具体问题上分歧明显。苏丹各方要以大局为重，通过对话协商弥合分歧、凝聚共识。解决这些分歧需要一个过程。国际社会要保持必要耐心，继续秉持“苏人所有、苏人主导”的原则，充分考虑苏丹具体情况，为苏丹各方解决分歧提供建设性帮助，避免过度施压、选边站队和激化矛盾。

他说，安理会制裁严重限制了苏丹政府安全能力建设。中方希望安理会第2620号决议得到切实执行，在8月31日前制定调整对苏丹制裁的明确基准。

他说，苏丹经济形势继续恶化，通货膨胀严重，水电供应短缺，民生物资匮乏。朱巴和平协议的落实缺乏资金支持，达尔富尔地区部族冲突源于资源争夺，苏丹政局不稳很大程度上是由于民生问题。在苏丹人民最需要帮助的时候，部分国家和国际组织却暂停国际援助，这显然无助于苏丹走出当前困境。

他说，苏丹还面临新冠疫情的严重威胁，只有7%的民众全面接种了新冠疫苗。中方始终同苏丹同舟共济，是首个向苏丹派遣抗疫医疗专家组的国家，也是首个通过双边渠道向苏丹提供疫苗援助的国家。中方已经累计向苏丹提供了23批疫苗和抗疫物资援助，将继续提供力所能及的帮助。

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