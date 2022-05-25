新华社北京5月25日电 综合新华社驻外记者报道：斯洛文尼亚、阿联酋和英国的苏格兰24日分别报告当地首例猴痘确诊病例。白俄罗斯卫生部24日说，白将在6月中旬开发出用于检测猴痘的国产测试系统。

斯洛文尼亚国家公共卫生研究所24日说，该国发现首例猴痘确诊病例。这名患者是从西班牙加那利群岛来斯洛文尼亚的男子。据斯洛文尼亚微生物学和免疫学研究所当天透露，检测证实男子感染了猴痘病毒的西非分支，症状较为温和。

斯国家公共卫生研究所传染病中心负责人马里奥·法凡格尔说，已向世界卫生组织和欧洲疾病预防与控制中心通报情况。

阿联酋卫生和预防部24日通过社交媒体发文确认，该国发现首例猴痘确诊病例。患者是来自西非某国的29岁女子，目前已得到必要的医疗护理。有关部门正采取一切必要措施对患者的密切接触者进行调查、检测和监控。

英国卫生安全局24日说，苏格兰公共卫生局23日确认当地首例猴痘确诊病例，使英国近期猴痘确诊病例数升至71例。截至23日，威尔士和北爱尔兰尚未发现猴痘病例。英国卫生安全局表示，尽管有更多病例被发现，但其对英国人构成的风险仍较低。

英国卫生安全局健康保护小组正在联系确诊病例的高风险接触者，并建议那些经过风险评估且目前健康状态无异常的人在家隔离。该局还向确诊患者的密切接触者提供天花疫苗Imvanex，以降低有症状感染和重症的风险。

白俄罗斯卫生部副部长塔拉先科24日对白媒体说，白俄罗斯将在6月中旬开发出用于检测猴痘的国产测试系统。他表示，虽然目前猴痘输入白俄罗斯的风险很小，但白卫生部加强了口岸的检疫控制措施。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。（参与记者：彭立军、苏小坡、黄泽民、鲁金博）

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