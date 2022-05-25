新华社瑞士达沃斯5月25日电 专访：世界经济复苏仍然脆弱——访中欧国际工商学院副院长丁远

新华社记者陈斌杰 李晓鹏

中欧国际工商学院副院长丁远日前在瑞士达沃斯接受新华社记者专访时表示，世界经济正在复苏，但仍面临通胀高企、供应链脆弱、能源和粮食危机带来的严峻挑战。

丁远参加世界经济论坛年会期间接受采访，认为俄乌冲突引发的全球能源和粮食危机，有可能造成部分国家的输入型通胀，进一步拖累经济增长。从短期来看，冲突对欧洲的影响远超对美国的影响，加速了欧洲和中亚部分国家的能源结构调整。从长远来看，冲突的余波可能影响地区经济一体化进程。

丁远说，全球供应链是一个复杂系统，正承受巨大压力，航运事故、新冠疫情、军事冲突等因素都可以成为压垮供应链的“最后一根稻草”。

丁远认为，2022年主要发达国家经济基本恢复到疫情前水平，但增长基本面并不稳固。一些发达经济体的加息政策有可能引起滞胀甚至经济萎缩。许多欧洲国家担心货币紧缩步伐提速会重挫经济复苏，民众对购买力下降的负面情绪很大。此外，美联储加息前景也处于微妙时刻，近期已引发美国乃至全球金融市场震荡。

世界经济论坛年会22日至26日在瑞士小镇达沃斯举行，聚焦地缘政治风险、疫情、气候变化、全球经济风险四大挑战。

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