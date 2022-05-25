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土耳其里拉对美元汇率创近5个月新低

2022年05月25日15:49 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔5月24日电（记者王峰）土耳其里拉对美元汇率24日下跌超过1%，一度跌至16.16比1，创下近5个月来最低水平。

　　过去两个月，里拉对美元汇率在14.50比1至15.00比1的区间波动。自2021年以来，里拉对美元汇率已下跌近60%。

　　土耳其经济学家穆拉特·萨曼说，里拉贬值将在未来一段时间内引发更严重的通货膨胀。在即将于26日召开的议息会议上，土央行将面临提高利率的压力，以遏制里拉进一步贬值。

　　土耳其统计局此前公布的数据显示，土耳其4月消费者价格指数（CPI）比去年同期上涨69.97%，创20年来新高。统计局表示，通胀高企的主要原因是能源、物流成本和食品价格不断上升。为减轻民众生活负担、缓解经济困难，土耳其政府今年以来宣布降低基本食品增值税、对企业和出口商给予信贷支持等措施，但效果尚不明显。

　　分析人士指出，美国等西方国家对俄罗斯制裁推升全球能源价格，而土耳其能源几乎全部依赖进口，国内通胀因此加剧。预计土通胀率未来几个月进一步上升。此外，由于美联储加息对新兴市场经济体造成冲击，土耳其将面临资本外流和货币贬值等严峻挑战。

(责编：崔译戈、崔越)

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