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印度拟限制糖出口　恐推高全球食品价格

2022年05月25日14:56 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月25日电 印度政府人士24日说，印度打算限制糖出口量，以避免国内糖价暴涨。数日前，印度宣布禁止小麦出口。一些分析师担忧，这些限制措施可能进一步推高全球食品价格。

　　印度是全球主要产糖国之一，同时是仅次于巴西的第二大糖出口国。印度媒体报道，印度糖的主要买家包括印度尼西亚、阿富汗、孟加拉国、马来西亚、阿拉伯联合酋长国和一些非洲国家。

　　一名政府人士告诉路透社记者，印度政府计划把2021/22榨季（2021年10月至2022年9月）的糖出口量限制在1000万吨。这将是印度6年来首次对糖出口设限，意在确保国内供应量稳定，防止糖价暴涨。

　　印度各家制糖企业现已签下850万吨未获政府补贴的糖出口合同，其中大约710万吨已经发货。

　　印度政府原计划把本榨季糖出口量限制在800万吨。不过，由于预期糖产量有所增加，政府决定略微放宽限制。

　　印度糖业协会前不久修正糖产量预估数据，把产量从先前的3100万吨上调到3550万吨。

　　对于政府计划发布的出口限令，印度糖业交易商联合会回应说，这是政府为控制糖价采取的“预防性举措”。

　　印度拟对糖出口设限的消息曝出后，糖价应声上涨。不过，印度主要糖企股票价格大跌，一些企业24日股价跌幅高达8%。

　　这是近两周以来，印度再次传出类似限制措施。印度政府13日以保障国内粮食安全为由，宣布禁止小麦出口。一些分析师认为，这些限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。

　　不过，也有业内人士认为，印度政府拟设的1000万吨糖出口量限制相对宽松，使糖企仍能以较大规模出口。

　　孟买一家国际贸易公司的负责人说：“1000万吨上限是相当大的数字，糖企和政府对此都会感到满意。”

　　按照这名负责人的说法，印度本榨季出口1000万吨糖后，在10月1日开始的新榨季将留有600万吨库存，可以满足印度国内今年年底节庆活动的用糖需求。（张旌）

(责编：崔译戈、崔越)

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