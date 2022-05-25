新华社北京5月25日电 国家主席习近平5月25日在北京以视频方式会见联合国人权事务高级专员巴切莱特。

习近平对巴切莱特访华表示欢迎，并结合中国历史和文化，深入阐述了事关中国人权事业发展的重大问题，表明了中国党和政府致力于全方位维护和保障人权的原则立场。习近平强调，中国共产党从诞生那一天起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，100多年来一直为人民利益而奋斗。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。经过长期艰苦奋斗，中国成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。我们不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，维护社会公平正义，中国人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。中国人民的人权得到前所未有的保障。

习近平指出，人权保障没有最好，只有更好。中方愿意在平等和相互尊重基础上，同各方积极开展人权对话和合作，扩大共识、减少分歧、相互借鉴、共同进步，共同推进国际人权事业，造福各国人民。当前，最重要的是做好四件事。

一是坚持以人民为中心。要把人民利益作为出发点和落脚点，不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，努力让人民过上幸福生活，这才是最大的人权。一国人权状况好不好，关键看本国人民利益是否得到维护，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强，这是检验一国人权状况的最重要标准。要让人民真正当家作主，成为人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者。

二是尊重各国人权发展道路。人权是历史的、具体的、现实的，各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须也只能从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路。脱离实际、全盘照搬别国制度模式，不仅会水土不服，而且会带来灾难性后果，最终受害的还是广大人民群众。这方面的例子很多，要引以为戒。

三是统筹兼顾各类人权。人权内涵是全面的、丰富的，必须综合施策，系统推进。对于发展中国家来说，生存权、发展权是首要人权。要努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，为人权事业发展提供坚强保障。

四是加强全球人权治理。促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同努力。在人权问题上不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的“教师爷”，更不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。要恪守联合国宪章宗旨和原则，弘扬全人类共同价值，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。中方将继续支持联合国为促进国际人权事业作出积极努力。

巴切莱特表示，感谢中方克服疫情困难接待我访华，这是17年来联合国人权高专首次访华，我十分重视和珍惜这次访问，将同中国政府和社会各界人士广泛接触、直接沟通，相信这次访问将有助于我更好了解中国。我钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所作努力和取得的成就，赞赏中方为维护多边主义、应对气候变化等全球性挑战、促进全球可持续发展等方面发挥的重要作用。高专办愿同中方加强沟通，探讨合作，为促进全球人权事业进步作出共同努力。

丁薛祥、杨洁篪、王毅（在广州）参加会见。

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