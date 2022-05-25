新华社北京5月25日电（国际观察）包藏祸心的美“印太战略”必败

新华社记者

美国总统拜登20日至24日进行了其上台后的首次亚洲之行，大力推销包藏祸心的所谓“印太战略”，图谋强化同盟关系，搞“小圈子”外交，蓄意在亚太制造分裂与对抗，引发国际社会尤其是亚太各国越来越多的警惕和担忧。

“印太经济框架”受到广泛质疑

23日，拜登在日本东京宣布启动所谓“印太经济框架”。这是拜登此行的重头戏。

分析人士认为，这一框架可谓美国“印太战略”的经济支柱，填补了前任政府退出《跨太平洋伙伴关系协定》后的空白。该框架强调美国主导建立贸易、数字经济等规则和标准，实质是想攫取国际新规则制定权和亚太经济话语权，制造经济分裂。这在新冠疫情冲击经济、迫切需要国际合作的背景下，不利于亚太地区乃至世界经济复苏和发展。

美国战略与国际问题研究中心中国问题专家甘思德撰文指出，韩国和日本受访者对该框架并不热情，认为美方没有承诺对成员经济体开放本国市场，令人失望。他说，在他走访的企业中，“没有一家能具体说出（印太经济框架）将带来的实质性利好”。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏也说，“印太经济框架”缺乏解决东盟各国迫切关心的发展问题和贸易问题的实际举措，与目前亚太已有的一些多边或双边机制相比可谓相形见绌。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊认为，这一框架的目的是在地缘政治和经济层面为亚太地区制定规则，提升美国利益，维护美国全球霸权。“从这个角度来说，这一框架可能不会在东南亚获得太多支持，因为它可能在东盟国家之间制造分歧，危及亚太许多国家与中国之间卓有成效、富有成果的经贸关系。”

印度社会科学院院长阿什·纳拉因·罗伊说，中国是地区内大多数国家的最大贸易伙伴，尤其是在当前世界经济复苏乏力的情况下，企图排除中国搞所谓“印太经济框架”是错误的。

“四边机制”峰会煽动对抗

拜登24日在东京参加美日印澳“四边机制”峰会。这是该机制第二次面对面峰会。

分析人士指出，拜登政府上台以来，无论是强化“四边机制”，还是大搞“五眼联盟”、美英澳三边安全伙伴关系协定，本质上都是拉拢盟友搞安全联盟、军事集团，妄图建立“亚太版北约”，这种充满对抗色彩的冷战思维，将给世界和平与稳定带来风险。

印度孟买观察家基金会前主席库尔卡尼指出，美国只关心自己的安全和利益，“四边机制”的隐藏议程是创建一个“亚太版北约”，这对亚洲很危险，对全世界也很危险。“因此亚洲所有人民，包括印度和其他国家在内，必须加以抵制。”

东日本国际大学客座教授西园寺一晃认为，亚洲正面临发展的大好机遇，只要和平环境和合作体制得到加强，就会有更大的发展。美国主导的“四边机制”和“印太经济框架”是出于冷战思维，将破坏这种发展机遇，只能带来分裂与对立。

美“印太战略”注定失败

此次亚洲之行中，拜登向各方大力兜售所谓“印太战略”，以在这一地区调动更多国家来配合美国。“印太经济框架”“四边机制”等都是为“印太战略”服务。

分析人士指出，“印太战略”实质是拉帮结伙搞“小圈子”，目的就是围堵中国，让亚太国家充当美国霸权的“马前卒”，本质上是制造分裂、煽动对抗、破坏和平，注定不得人心，必将失败。

马林博格-乌伊指出，美国不断图谋在亚太地区制造分裂和对抗，只会给地区制造分裂和不稳定，增加不确定性，将加剧亚太地区国家的担忧。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，拜登此访凸显美国按照意识形态划分阵营的思维，这会加剧世界面临的“新冷战”风险。

汤之敏说，美国意图在亚洲及东盟内部制造分裂对抗，把本地区带上“碎片化”、“阵营化”道路，东盟国家对此尤其应该警惕。

西园寺一晃认为，美国一心想维护绝对霸权，不断推出一些脱离现实的战略和政策，其做法与和平繁荣背道而驰，只能带来分裂与对立、排挤与仇恨。“目前世界面临新冠疫情、自然灾害、环境恶化等重重挑战，只有各方秉持人类命运共同体理念同心协力才能应对。”（参与记者：姜俏梅、胡晓明、姜磊、邓仙来、宋宇、闫洁、刘锴、陆睿、孙一然）

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