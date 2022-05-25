今天（24日），多家中国媒体刊登了一则报道，称美国CNN造谣中伤正在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的中国代表团，CNN谎称乌克兰总统泽连斯基视频演讲结束时全场起立鼓掌，但中国代表团未起立鼓掌并离场。而中方则澄清说中方代表团当时有其他议程，根本就没有参加那场演讲。

由于中方最初的这个澄清缺少一些细节，且CNN当时还拿出了一张照片作为“佐证”，所以仍有人选择相信CNN的报道，认为中国是“欲盖弥彰”。

不过，随着更多中国媒体的介入，此事终于真相大白，而且这个真相恐怕足够让中国人笑一整年的了。

我们先来简单回顾一下此事的经过。当地时间5月23日上午，正在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，邀请乌克兰总统泽连斯基通过视频的方式发表了一场演说。

这场演讲结束后，一个当时在现场参会的美国政客，突然找到了美国CNN的新闻主播约翰·伯曼(John Berman)，称他拍到了一张“中国代表团”在泽连斯基讲话结束后拒绝鼓掌，还迅速离席的照片。这个名叫迈克尓·麦考尔（Michael McCaul）的美国政客还指控说，“中国代表团”的做法说明他们“不支持乌克兰”，甚至称中国代表团的手上“沾满了乌克兰人的鲜血”。

CNN则不加核实地将麦考尔这些关于“中国代表团”的说法在节目中直播了出来，但之后再没有下文。此后，一些俄罗斯媒体也纷纷引用起了CNN当时的报道，只不过这些俄媒似乎是想用此事来体现中国对俄罗斯的“支持”。

不过，中国代表团很快就澄清了此事。中国代表团给出的回应是，在泽连斯基演讲时，中国代表团正在与国际能源署署长法提赫·比罗尔（Faith Birol）会谈。

然而，由于这个澄清信息量较少，没有具体细节，也没有说明美国政客麦考尔那张照片里的四个人都是谁，所以仍有人对中国官方的澄清持怀疑态度。

最初帮麦考尔传播谣言的CNN主播伯曼，以及他的制片人、CNN记者诺拉·纽斯（Nora Neus），也仍然在他们的社交账号上帮麦考尔扩散着所谓的“中国代表团不给乌克兰总统鼓掌”的说法。

但随着更多中国媒体的介入，此事的真相进一步明朗起来。其中，财新传媒就在后续报道中给出的一些极为重要的信息，不仅彻底澄清了中国代表团在泽连斯基演讲时不在场的情况，还查清了麦考尔那张照片中四个人的身份。

此前，中国代表团虽然澄清说泽连斯基演讲时他们正在与国际能源署署长比罗尔进行会谈，但没有给出具体的细节。而此次财新方面则在一则关于这场会谈的报道中，补充了两个极为重要的信息。这第一个信息是，这场会谈是在5月23日上午11时15分至12时15分进行的。这个信息之所以极为重要，是因为根据世界经济论坛给出的时间表，泽连斯基是在当天上午11时15分至11时45分发表的讲话。

其次，财新方面还透露，这个中国代表团是由中国气候变化事务特使解振华率领，而解振华则是本届世界经济论坛会议期间唯一的中国政府代表。

至此，这两个信息足矣证明真正代表中国官方的中国代表团是不可能出现在泽连斯基视频演讲会场的。

可麦考尔那张照片中的四个人又是谁呢？对此，耿直哥曾试着拿他照片里出现正脸的那个人，与世界经济论坛方面给出的此次所有中方人员进行对比，因为除了解振华率领的代表团，此次论坛也有一些中国的企业和学术界人士参加。

然而，却没有发现中方参会人员中有任何人对得上照片里那个出现了正脸的人。

而财新方面则通过与中国人长得相像的其他东亚国家的参会人员进行对比后发现，这张照片中的人，其实是越南政府的副总理黎明慨。财新方面还联系了越南官方进行了核实，确认了被麦考尔当成中国代表团的那几个人，是黎明慨和他的随行人员。

是的，这件事的真相就是这么荒诞——被美国政客麦考尔“偷拍”，被他说成是“中国代表团”，并惨遭他“扣帽子”，还被美国CNN不加核实地报道出来的这些人，根本就不是中国人，而是越南人，是越南的副总理！所以，耿直哥才说，这个笑话估计足够咱们中国人笑一整年的了。

最后，耿直哥还想简单给大家介绍那位把越南副总理当成中国人，编造出这么一个国际大笑话的美国政客麦考尔。

因为这个麦考尔可不是普通的美国政客。这个来自得克萨斯州第10选举区的共和党政客，除了美国国会众议院议员的身份，还是美国国会众议院外交事务委员会的共和党领袖，更是众议院国土安全委员会的名誉主席，并长期鼓动对华冷战——实际上，他这次来达沃斯参加的，恰恰是世界经济论坛中的一个名叫“冷战2.0”的分话题。他还在发言时公然支持美国向台湾承诺“出兵防卫”。

不仅如此，他在过去几年里还多次炮制污蔑抹黑中国的谣言。其中，在2020年和2021年，他就在美国国会众议院先后炮制了两份造谣说中国和世卫组织一起“隐瞒”新冠病毒源头的“报告”。

在了解了他的这些情况后，我们就不难理解这个麦考尔为什么会造谣来达沃斯参加世界经济论坛的中国代表团了——因为这就是他的“任务”，通过不断的编造谣言，设置抹黑中国的议题，去挑起对华“冷战”。

不过，虽然此人极端反华，但他的“水平”实在不敢恭维。除了这次把越南副总理的团队当成是中国代表团去乱扣帽子，他在新冠疫情上污蔑中国的那两份报告也是漏洞百出，甚至连最基本的常识都搞错了。耿直哥就于去年对其中一份报告进行过详细的驳斥，详见：不学中文后果严重！美国人在武汉病毒所的事情上丢大人了

最后，对于俄乌冲突，中国官方曾多次表示，中国在俄乌冲突上采取的是客观公正的立场和负责任的态度，一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，一向站在和平正义一边。请任何报道中国官方立场的外媒，都谨记此事，多做核实。

至于帮麦考尔传播了这则极为低级的谣言的CNN主播伯曼和他的制片人纽斯，你们是不是也应该澄清道歉了呢？就算你们因为意识形态的原因不想向中方道歉，你们是不是也该向越南道歉呢？

(责编：胡永秋、杨光宇)