新华社首尔5月25日电 专访：拜登亚洲之行充满冷战思维——访韩国东亚研究所所长禹守根

新华社记者陆睿 田明

美国总统拜登20日至24日先后访问韩国和日本。韩国东亚研究所所长、韩中全球协会会长禹守根日前在首尔接受新华社记者专访时表示，拜登就任总统后首访亚洲选择韩日别有用心，意在利用两国在地区制造分裂对抗，阻碍区域合作，破坏东北亚稳定。

禹守根指出，拜登此行重要图谋就是以意识形态划线、人为制造阵营对立，通过推动韩美日三国同盟关系来维护自身全球霸权。

“同盟源自军事关系，推进韩美日同盟关系本来就带有浓重的20世纪冷战思维。”禹守根说。

禹守根强调：“随着冷战终结和全球化迅速发展，和平发展、友好团结成为时代主流，国与国之间应该展开良性竞争、友好合作，实现互利共赢，而不是大搞同盟关系，处处树敌，挑动分裂，煽动对抗。”

禹守根认为，如果在美国怂恿推动下不断强化韩美日三国同盟，必然会进一步加剧地区紧张，损害东北亚和平稳定和发展繁荣，与域内国家谋求安宁、合作的趋势背道而驰，是开历史倒车。

禹守根指出，从韩国自身利益来看，中国是搬不走的近邻，是一衣带水的友好国家。如果韩国想在国际事务中发挥更大作用，就要与周边国家加强协调沟通，而不应被某个特定国家所左右。韩国应制定均衡、协调、包容的对外政策，让国家在和谐稳定的地区环境中不断发展进步。

谈到美国兜售的所谓“印太经济框架”，禹守根认为，这一经济框架缺乏实质性内容，具有选择性、排他性，可能加剧紧张、激化矛盾、冲击现有的区域合作架构，令人担忧。

“中国是全球第二大经济体，是亚太地区大多数国家的重要贸易伙伴，如果将中国排除在外，很难想象这一经济框架会有怎样的前景，这也与美国所称的‘自由开放的印太地区’相矛盾。”他说。

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