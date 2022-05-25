新华社柏林5月25日电 记者手记：“仇俄”情绪困扰德国社会

新华社记者张毅荣

“我当然担心这种事会发生在自己身上，毕竟我们在这边工作和生活。”在德国图林根州工作的办公室职员尼娜说。

尼娜来自俄罗斯梁赞。不久前，在柏林特雷普托公园里，她聊起俄乌冲突以来屡屡见诸德国媒体的“仇俄”事件时，显得气愤而无奈。

“但我相信，普通人没有无端的恶意，仇恨或歧视是因为有人操弄。”尼娜告诉新华社记者。

特雷普托公园内坐落着德国境内最大的苏军烈士陵园，建成于1949年，用于纪念在二战柏林战役中牺牲的苏联军人。

今年4月，陵园里的纪念碑两次被涂上辱骂性标语。此后，陵园外安置了警用护栏，多辆警车在园内驻守、巡逻，纪念碑四周也新装了多盏探照灯。

记者采访当天，原计划经由苏军烈士陵园的一场“挺俄”游行被柏林警方临时叫停。同一天，一场“反俄”游行在距离陵园数公里的柏林亚历山大广场进行。

记者在亚历山大广场看到，地标“世界钟”周围人头攒动，满眼可见乌克兰国旗和谴责俄罗斯的标语。演说者和示威者群情激愤，一名路人经过，高喊“支持俄罗斯”，立即招致一片嘘声和谩骂。

这名路人名叫娜杰日达，是已入籍德国的俄裔工程师。她在广场拐角处告诉记者：“我嫁给了德国人，我女儿是德国人，也是俄罗斯人。之前，我所住社区的一所俄文学校被人纵火。我女儿还小，我怎么能忍受这种威胁？”

娜杰日达提到的俄文学校位于柏林东部的马察恩—海勒斯多夫区。3月的一天夜里，学校体育馆入口处遭燃烧弹袭击。区政府随后在网站上发表声明说，这是“出于政治动机、针对儿童的卑鄙行为”。

4月中旬，德国联邦刑事侦查局局长霍尔格·明希说，德国每周约有200起针对俄罗斯裔或乌克兰裔的案件，主要涉及威胁、侮辱和破坏财产等。

在柏林米特区，一家俄罗斯特色菜餐厅的经理克劳迪厄斯说，餐厅收到了大量包含侮辱性言语的仇恨电话和网络评论。事实上，这家餐厅雇有不少有乌克兰血统的员工。

族群撕裂也蔓延到一向标榜自由独立的文化艺术领域。在不少博物馆、音乐厅、图书馆、美术馆门口挂起乌克兰国旗的同时，经常有俄罗斯音乐家、美术家的演出或展览被取消。

3月初，著名俄罗斯指挥家瓦莱里·捷杰耶夫因未发声“与残暴战争保持距离”，被免去慕尼黑爱乐乐团首席指挥一职。捷杰耶夫迄今仍对外界保持沉默。

“德国学校的俄罗斯孩童成了（‘仇俄’情绪）的出口，就连过世的俄罗斯文学家、作曲家也要背锅。”柏林历史悠久的腓特烈施塔特剧院经理贝恩特·施密特在一篇文化评论中写道，“询问俄罗斯艺术家对普京的看法？这个想法本身在我看来就是对历史的漠视……”

在勃兰登堡门前，手持反战标语的柏林退休老人科尔内利娅对记者说：“我反对一切战争和仇恨。但我们德国人尤其要想清楚，是谁真正导致了战争，又是谁正在为战争付出代价？”

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