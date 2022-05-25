新华社洛杉矶5月24日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会23日发布的最新报告显示，截至5月19日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例数超过10.7万例，与两周前相比增幅达72%。自新冠疫情暴发以来，美国累计已有近1330万名儿童确诊感染新冠病毒。

近期美国新增儿童确诊病例数快速上升。报告显示，截至19日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例107140例，已是连续第6周出现上升；过去4周美国新增儿童新冠确诊病例数超过31.6万例，今年以来新增儿童确诊病例近540万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。

近期，全美范围内新冠确诊病例数、住院病例数再次显著上升。美国疾病控制和预防中心数据显示，美国7天平均日增新冠确诊病例数自4月初开始持续上升，从约2.5万例升至目前的约10.5万例。截至22日的一周，平均日增住院病例数约3000例，较前一周上升15.6%。

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