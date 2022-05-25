新华社北京5月25日电新闻背景：今年以来美国发生的主要枪击事件

美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市一所小学当地时间24日发生枪击事件，目前已造成至少18名儿童遇害。

美国枪支泛滥，枪击事件频发。根据非营利组织“枪支暴力档案”网站发布的统计数据，截至21日，美国今年已发生死伤4人以上的枪击事件210起，超过1.67万人在各类涉枪事件中丧生。

5月20日，加利福尼亚州南部的圣贝纳迪诺县发生一起枪击事件，造成1人死亡、8人受伤。事发时，大约100人正在该县一个水烟吧举行聚会，至少两人发生冲突后拔枪互射。聚会参加者多为十几岁的青少年。

5月19日，美国第三大城市芝加哥市中心一地铁出口外发生枪击事件，致2人死亡、8人受伤。该枪击事件源于一群青少年发生争吵，伤者均伤势严重。

5月15日，得克萨斯州最大城市休斯敦市一处跳蚤市场发生枪击事件，造成2人死亡、3人重伤。同日，加利福尼亚州奥兰治县一个教堂发生枪击事件，造成1人死亡、5人受伤。

5月14日，纽约州布法罗市一家超市发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。枪手为18岁男性，身穿战术装备并戴头盔，还通过摄像头在线直播枪击过程。发生枪击的超市所在社区以非洲裔居民为主。

5月13日，威斯康星州密尔沃基市接连发生3起枪击事件，共造成21人受伤。这3起枪击都发生在密尔沃基市中心娱乐区，当时上万人正聚集在那里观看美国职业篮球联赛的比赛。

4月22日，首都华盛顿西北部一处街区发生一起枪击事件，造成4人受伤，枪手随后自杀。警察在枪手住所找到6支枪及弹药等。

4月17日，宾夕法尼亚州匹兹堡市发生一起枪击事件，造成2人死亡、至少9人受伤。枪击发生在一栋出租建筑内，当时里面有约200人正在举行聚会。

4月16日，南卡罗来纳州首府哥伦比亚市一商场发生枪击事件，造成12人受伤，其中2人伤势严重。受伤者年龄在15岁至72岁之间。

4月12日，纽约市布鲁克林区一地铁站发生枪击事件，造成20多人受伤。警方说，嫌疑人先扔出两枚烟幕弹，然后用手枪对地铁乘客射击，打伤10人。另有十余人因吸入烟雾、跌倒等原因受伤。

4月10日，艾奥瓦州锡达拉皮兹市一家夜店传出枪声，警察抵达现场后发现2人死亡、10人受伤。同日，伊利诺伊州埃尔金市一场聚会上发生枪击事件，造成6人受伤，其中一人不治身亡。印第安纳州印第安纳波利斯市当天也发生聚会枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

4月8日，纽约市布朗克斯区街头发生枪击事件，2名男子在一个十字路口隔街争吵，其中一人掏出枪向对方连续射击，3名路过的中学生遭流弹击中，其中一人死亡，另外2人受伤。

4月3日，加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生枪击案，警方确认共造成6人死亡、12人受伤。

3月19日，阿肯色州东南部杜马市一场正在举行的汽车展外发生枪击事件，造成至少一人死亡，另有至少27人受伤。弗吉尼亚州诺福克市同一天也发生枪击事件，造成2死3伤。

3月7日，艾奥瓦州首府得梅因市发生校园枪击事件，造成一名未成年人死亡、两人伤势严重。

2月26日，内华达州拉斯维加斯市一家水烟馆发生枪击事件，14人中弹，其中一名男子死亡。

2月19日，俄勒冈州波特兰市诺曼代尔公园发生枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

1月14日，俄勒冈州尤金市一个音乐会场馆外停车场发生枪击事件，造成6人受伤。

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