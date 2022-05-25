人民网曼谷5月25日电 （记者孙广勇）5月25日是国际儿童失踪日，也是中国的心理健康日。为了表达对儿童及青少年的关爱，泰国孔敬大学孔子学院与重庆八中宏帆中学校联合举办了“以爱之名，传递希望，五·二五，一起为爱发声”为主题的国际合唱活动。

泰国孔敬孔院专门组织了孔敬市政府越甘学校的学生用中文歌曲参与此次合唱活动。越甘学校是孔敬孔院下属教学点，有2700多人的教学规模，绝大部分学生都参加了中文学习。越甘学校多年来一直是孔敬孔院的优秀合作伙伴，他们的汉语教学、汉语考试工作在泰东北乃至全泰都名列前茅。为了更好地配合此次合唱活动，越甘学校专门组织学校的民乐团、军乐团和西乐团三个乐团集体参加，挑选了20多名喜欢中文歌曲，汉语发音标准的学生，共同组成了合唱团。他们利用假期时间，克服天气炎热、疫情阻隔的重重困难，顺利完成了排练与最终的合唱录制。

“每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光，我知道我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望……”当扣人心弦的旋律响起，当所有学生吐字清晰地用中文齐唱这首家喻户晓的《隐形的翅膀》时，我们领略到了这群泰国学生用真情演绎的爱心之歌，我们被这群青少年为爱发声的高贵品格所感动，我们仿佛看到了“所有梦想都开花”的美好愿景正在实现。

越甘学校特别感谢孔敬孔院能把这么光荣的活动交给他们组织，该校教师表示，能用中文参加合唱活动，这是对越甘学校中文教育工作的肯定，也是对学生们汉语学习的最大鼓励。能向全世界唱出泰国青少年的心声，这是他们的荣耀。

担任主唱的甘雅兰同学表示，她从小就很喜欢听并且学唱中文歌曲，听说有这个活动，她立即报了名。通过反复练习歌曲，她发现自己的汉语发音更标准了。克立玛同学表示，虽然排练很辛苦，但是当听到自己的声音在扩音器里放大的时候，她感觉自己是真正的爱的使者。

此次联合举办活动的重庆八中宏帆中学校合唱团曾在各级比赛中斩获奖项，他们积极参与社会公益事业，积极与世界接轨，用歌声传递正能量。另外，参与此次国际合唱活动的还有美国、匈牙利的合唱团以及重庆大剧院爱乐童声合唱团、特殊教育团、智慧云校合唱团等。大家希望通过这样的活动把对需要关爱的儿童及青少年的爱用歌声传递出去。

泰国孔敬孔院中方院长耿军、泰方院长陈海楠共同表示，孔敬孔院一直致力于泰东北的中文教学，能有机会为需要关爱的儿童及青少年送去祝福是他们的荣幸。希望大家都能用中文为爱发声。

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