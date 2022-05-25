人民网华盛顿5月24日电 （记者李志伟）当地时间5月24日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生一起严重的大规模枪击案。得州州长阿博特当天下午确认，枪击案已经导致至少15人死亡，其中包括14名儿童和1名教师。18岁的枪手萨尔瓦多·拉莫斯也已死亡。

美联社报道说，这是自近十年前康涅狄格州纽敦市桑迪胡克小学枪击案以来，美国发生最为致命的小学枪击案件。2012年12月发生的桑迪胡克小学枪击案导致了28人死亡，其中包括20名儿童。

阿博特说，枪手进入罗布小学时携带了一把手枪，可能还有一把步枪。不过，美国官员没有透露枪手作案的动机。

美联社报道说，目前尚不清楚伤者人数。当天早些时候，当地医院说，接收了13名儿童伤者。另一家医院报告说，一名66岁的妇女情况危急。据悉，罗伯小学有不到600名学生。

美国白宫新闻发言人卡琳娜·让—皮埃尔表示，美国总统拜登在从亚洲返回的空军一号飞机上听取了这一枪击案的汇报。当地时间24日晚，拜登将在白宫发表相关讲话。

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