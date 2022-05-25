新华社布达佩斯5月24日电（记者陈浩）匈牙利新政府部长24日在国会大厦宣誓就职，标志着匈牙利新一届政府正式成立。

匈牙利总统诺瓦克当天早些时候在总统府向新一届政府部长颁发了任命书。

匈牙利新一届政府由包括总理欧尔班在内的15名成员组成。副总理兼宗教事务不管部长谢姆延·若尔特、外交与对外经济部长西雅尔多·彼得、财政部长米哈伊·沃尔高、内务部长平特·山多尔、司法部长沃尔高·尤迪特等9人留任原职，绍洛伊-博布罗夫尼茨基·克里什托夫担任国防部长。

此外，匈新政府新设立了文化与创新部以及建设与投资部，分别由恰克·亚诺什和拉扎尔·亚诺什担任部长。

欧尔班在政府部长宣誓就职前发表简短讲话说，新一届政府的目标是为匈牙利未来四年将面临的挑战找到最佳解决方案。新政府面临着“特别艰巨的任务”，包括新冠疫情的冲击、俄乌冲突的影响以及与欧盟的分歧等。

4月3日，匈牙利举行四年一次的国会选举，欧尔班领导的执政联盟（青民盟和基民党）获得199个议席中的135席，取得压倒性胜利。5月16日，匈牙利国会选举欧尔班为总理，欧尔班同日宣誓就职。

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