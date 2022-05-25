本报记者 谢佳宁

加拿大统计局近日公布的数据显示，2020年，加拿大警方报告了2669起仇恨犯罪事件，这是自2009年有可比数据以来的最高纪录。针对种族或族裔的仇恨犯罪事件比2019年增加了80%，其中针对亚裔的仇恨犯罪事件增加了240起，针对非洲裔群体的仇恨犯罪事件增加了318起。

以多伦多为例，根据多伦多警局近日发布的报告，该市2021年发生了257起仇恨犯罪事件，同比增加22%。东亚和东南亚人口是受害最严重的社区群体，受害比例从2020年的7%增加到2021年的16%。除亚裔群体外，犹太裔、穆斯林和非洲裔群体也是仇恨犯罪事件中最易受攻击的对象。

在各类仇恨犯罪事件中，受害者时常遭受言语攻击，还被推搡、殴打，甚至造成严重的财产损失和人身伤害。报告认为，疫情肆虐和地缘政治事件是导致仇恨犯罪案件急剧增加的重要原因。此外，受害者不敢或不愿向警方报告，也给仇恨犯罪事件的调查和预防带来更大挑战。多伦多律师谭雅·沃克称，目前将个体的犯罪行为定罪为仇恨犯罪相对困难，不少人也不愿站出来报告袭击事件，这会导致更多仇恨犯罪事件发生。

加拿大反仇恨网络主席法伯指出，疫情发生以来，加拿大针对亚裔、犹太裔、穆斯林和非洲裔等少数族裔群体的歧视、骚扰和暴力事件不断增加。加拿大政府未能采取有效应对措施，是导致仇恨犯罪不断加剧的重要原因。此外，社交媒体管控缺位也为仇恨言论的传播提供了平台。多伦多城市种族联盟工作人员奈杰尔·巴里夫表示，政府需要尽快制定解决方案。“我们缺乏有效应对仇恨犯罪相关指控的渠道，这让追究仇恨犯罪肇事者变得更加困难。我们需要投入更多资源并付诸行动来解决问题。”

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 16 版）

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