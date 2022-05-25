本报记者 周卓斌

英国议会公共账目委员会近日发布的报告显示，英国租房市场存在种种乱象。除面对不断上涨的租金压力外，租房者还面临持续的健康和安全威胁，甚至身份歧视。报告指出，英格兰地区私房租赁市场中，约13%的房屋至少存在一种“一类危险”，包括受潮发霉、管线安全故障、部分坍塌等隐患，对租客的身体健康和生命安全构成严重威胁。相关健康风险可能将给英国医疗体系每年带来高达3.4亿英镑的损失。

英国独立电视台的记者曾走访英国各地，拍摄了《肮脏中生存：英国住房领域的耻辱》新闻调查纪录片。在纪录片中，记者前往伦敦南部克罗伊登地区一处市政负责管理的塔楼，在户主休伊特和两个儿子居住的房屋内发现，天花板24小时漏水，墙面长满发黑的霉斑，就像被火烧过一样……“最近，漏水越来越严重，客厅里不得不放上澡盆接水。”休伊特说，他反复给市政当局打电话寻求修理，却一直无人解决。报道播出后，节目组收到了数万条英国有类似经历租客的视频和材料，反映租住房屋的各种问题。不少民众抱怨，“熟睡时，天花板砸了下来”“墙面渗水含有排泄物成分”……

独立电视台的报道指出，英国政府始终未将住房尤其是保障性社会住房问题列为优先事项。负责提供社会住房的地方市议会和住房协会预算被削减，社会住房长期供应不足，现有房屋年久失修，相关法规也未能明确规定社会住房质量问题的责任归属。

英国媒体报道说，英国租房群体的合法权利受到严重侵犯，“维权难”问题突出。由于维权程序复杂、成本高昂，租房合同中存在“无过错驱逐”等不合理条款，加上政府监管渠道分散，许多租房家庭落入无家可归的地步。英国公共账目委员会主席梅格·希利尔表示，对于租房群体来说，找到安全且合适的出租房难度很大，“维权机制失灵往往导致租客在遇到纠纷时不得不退让”。

面向失业和低收入群体的社会住房领域也存在类似问题。英国年度住房普查数据显示，2021年英国新建社会住房数量不到6000套，而符合社会住房申请条件的家庭有110万个。英国每年需要新建9万套社会住房才能满足需求。英国住房部长迈克尔·戈夫承认，政府未能兑现向租户承诺的相关改革。

（本报伦敦5月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 16 版）

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