逆时代潮流而动，日本执迷于充当美国战略附庸，煽动阵营对抗，正日益成为地区和平稳定的“搅局者”

5月23日，日美领导人举行会晤并发表联合声明，在一系列涉华问题上散布大量消极言论，粗暴干涉中国内政，恶意攻击中国对外政策。日美两国肆意抹黑中国形象的做法，让其遏制中国、分裂地区的阴险图谋昭然若揭。日本作为亚洲一员，本应为地区和平、稳定、繁荣发挥建设性作用，却极力配合美国推进制造割裂对抗的所谓“印太战略”，公然“引狼入室”，严重危害地区和平稳定，也必将损害其自身利益。

在台湾、钓鱼岛、南海等问题上，中国的立场是一贯的、明确的，中国捍卫自身主权、安全、发展利益的决心和意志更是坚如磐石。任何国家、任何势力企图打任何牌遏制中国的发展，中方都将作出坚决有力回击。台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，是大是大非的原则问题。日本曾对台湾进行长达半个世纪的殖民统治，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重的历史罪责。日本在台湾问题上制造事端，只会让自己站到14亿多中国人民的对立面。在钓鱼岛、南海问题上，无论日本勾连作为域外国家的美国说些什么、做些什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实，都改变不了中国在南海的领土主权和海洋权益。日本在这些问题上挑动是非、寻衅滋事，只会让地区国家进一步看清其制造并升级地区紧张局势、借机扩武强军的危险图谋。

日本与美国的同盟关系，不应成为日本损害中国利益的借口。一段时间以来，日本极力配合美国分裂地区，在意识形态问题上煽动对立，在安全领域助长集团对抗，正日益成为地区和平稳定的“搅局者”。事实已经充分表明，尽管日美嘴上高谈阔论所谓“自由开放”，但其真实意图是打造地缘争夺的“小圈子”，是要把亚洲阵营化、北约化、冷战化。针对日美最新一轮互动，有国际分析人士评论指出，美国领导人亚洲之行有一个不愿明提的主要目的，那就是遏制中国在地区的影响力，而日本正越来越多地充当美国推进地区战略的“旗手”。对于日本危险且不负责任的做法，国际社会看得十分清楚。

回顾历史，日本曾长期沉浸于所谓“脱亚入欧”的迷梦，并对邻国发动军国主义侵略战争，给地区国家人民造成深重灾难。日本应该深刻反省侵略历史，真正做到以史为鉴，避免给地区国家人民造成新的伤害。日方应该坚持走和平发展道路，继续在军事安全领域谨言慎行，这才是正道，才能避免重蹈历史覆辙。如今，日本急欲在美国的霸权棋盘上搞投机，企图借机挑战战后国际秩序，为自身军事扩张松绑、摆脱战后束缚制造借口。日本这种为满足一己之私而不惜背信弃义、破坏同邻国关系，不惜迎美叛亚、出卖地区整体利益的做法令人不齿，地区国家必须保持高度警惕。

百年变局和世纪疫情交织，国际社会最需要的是团结合作，亚太地区最期盼的是和平稳定。乌克兰危机再次让地区国家认识到维护和平稳定弥足珍贵，沉迷集团对抗后患无穷。不能让冷战思维在本地区回潮，不能让乌克兰危机悲剧在身边重演，这是绝大多数地区国家的共同愿望。日本执迷于充当美国战略附庸，煽动阵营对抗，企图以牺牲别国安全来追求自身安全，企图让早已过时的冷战剧本在地区重演，这完全是逆时代潮流而动。

为他人火中取栗是危险之举，走以邻为壑的歧途更是一条不归路。日本应汲取历史教训，着眼地区和平稳定，务必谨慎行事，以实际行动取信于地区国家。今年是中日邦交正常化50周年，中日关系正处在关键十字路口。日方只有端正对华心态，校正战略走向，真正将构建建设性、稳定的对华关系的表态落到实处，才能避免对两国关系造成更大损害，才是对地区国家和本国人民的安危福祉负责。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)