本报记者 任 彦

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北约是冷战的产物，但北约并未随着冷战的结束而退出历史舞台。几十年来，以美国为首的北约固守冷战思维和意识形态偏见，大搞集团对抗，频繁挑起地区矛盾、争端与冲突，严重破坏世界与地区和平稳定。

“利比亚、伊拉克、阿富汗等国，这些国家的遭遇我们都历历在目，它们被重建了吗？北约战机机翼下的所谓‘民主’给那些国家的人民留下的只有痛苦和磨难，让他们成为一片破败和经济混乱的受害者，看不到任何未来。”今年5月9日，在纪念卫国战争胜利77周年活动仪式上，白俄罗斯总统卢卡申科发出了这样的质问。

1949年，美国以“集体防御”名义拉拢部分欧洲国家成立北大西洋公约组织，将其作为霸权工具。冷战结束后，北约不仅没有偃旗息鼓，反而在美国主导下，打着维护“民主、自由、人权”的幌子，把武装挑衅和军事干涉的黑手伸向全球多地，造成巨大人员伤亡和人道灾难。

《今日美国报》评论——

“北约对南联盟的袭击是明目张胆的、十分可耻的侵略行径”

1999年3月24日，北约以科索沃发生“人权危机”为由，绕过联合国安理会，对当时的南斯拉夫联盟共和国实施了78天的持续轰炸。据塞尔维亚政府不完全统计，北约出动了1150架次战机，实施2300余次空袭，投放了近42万枚、总计达2.2万吨的炸弹，其中包括国际公约禁止的贫铀弹和集束炸弹。大规模空袭造成2500多名无辜平民遇难，超过1.25万人受伤，100多万人流离失所，200多万人失去生活来源。

1999年5月7日，以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟大使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤，馆舍严重损毁。北约这一野蛮暴行激起中国人民强烈愤慨和谴责。

北约对南联盟的轰炸并非其所宣称的仅针对军事和战略目标，不仅工厂、铁路、桥梁、油库、电力和通信设施，连学校、医院、护理中心、宗教场所和历史地标等都遭到了轰炸。北约投掷在塞尔维亚的炸弹至今仍未能清除干净，投放的贫铀弹导致当地癌症和白血病发病率激增，给民众健康和生态环境造成永久性破坏。

《今日美国报》评论称：“北约对南联盟的袭击是明目张胆的、十分可耻的侵略行径。美国军队在攻击一个没有攻击过美国，也没有攻击过美国的盟国，甚至没有攻击过邻国的国家。这正是侵略者的定义。”

“这是北约自成立以来，首次未经联合国授权而对一个主权国家发动战争，正式标志着北约从防御性转为进攻性，推行新干涉主义战略，奉行明确的扩张主义政策。”曾任南联盟外交部长的日瓦丁·约万诺维奇在接受本报记者采访时表示，北约对南联盟动武严重践踏了联合国宪章和《维也纳外交关系公约》，对国际法基本原则构成了严峻挑战。

每年，塞尔维亚各地都要举行活动悼念北约轰炸遇难者。“回想那段历史，真的很痛苦。当时我还是个孩子，战争给我的生活造成了巨大影响。我的家乡被轰炸，留下许多废墟，北约的侵略使我们国家陷入瘫痪。”住在塞尔维亚首都贝尔格莱德的安娜在今年的纪念活动上这样说。

原南联盟外交部长——

“维护人权只是北约对主权国家大动干戈的一个借口”

1999年4月24日，北约华盛顿首脑会议通过了新的《联盟战略概念》，提出在解决21世纪的安全问题时，不仅要采取军事措施，而且还将在政治、经济、社会和环境领域动用“广泛的手段”。这标志着北约开始由防御性军事联盟，转变为具有“干预性”和“扩张性”的政治军事集团。

2001年，美国为首的北约以“反恐”为名对阿富汗发起军事行动；2003年，美国编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言，与英国等北约盟国联手发动伊拉克战争；2011年，美英法等北约国家以“保护平民”为由空袭利比亚……“北约新战略的本质是武力干涉。维护人权只是北约对主权国家大动干戈的一个借口。”约万诺维奇指出，北约对阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等主权国家接连发动军事打击，有时理由是“人权”，有时理由是一管“洗衣粉”，有时甚至不需要任何理由。

美国布朗大学沃森国际与公共事务研究所“战争代价”项目2021年9月发布的《美国“9·11”后战争的真实成本》报告概要显示，“9·11”事件之后，在伊拉克、阿富汗、叙利亚、也门、巴基斯坦等国，美国发动的战争共导致89.7万到92.9万人死亡，其中平民占四成以上。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校副教授阿兰·库珀曼曾撰文说，2011年，北约空袭利比亚之时，利比亚内战已接近结束，造成约1000人身亡；而在北约干预后，至少又有1万多人在内战中身亡，北约的干预将暴力致死人数增加了10倍。时至今日，利比亚仍处于动荡之中，人民流离失所。

阿富汗《友谊报》副总编辑祖勒迈·沙赫巴兹说：“过去20年，北约以与塔利班作战为借口，在阿富汗许多村镇打死打伤无辜百姓，摧毁人们的家园。”根据阿富汗喀布尔大学学者的评估，阿富汗战争平均每天造成约6000万美元经济损失、约250人伤亡。2021年8月，美军仓促撤离阿富汗。当地媒体评论称，美军离开时“挥一挥衣袖，仿佛什么都没有发生”，但对于阿富汗和阿富汗人民来说，他们失去了整整20年。

欧洲议会议员——

“北约的存在只能带来更多问题”

挪威东南大学教授格伦·迪森发表的分析文章认为，世界正向多极时代转变，北约却自我定义为一个“永恒的力量”。在北约霸权的语境下，入侵成了“人道主义干预”，政变成了“民主革命”，而颠覆政权成了“促进民主”，炮舰外交成了“航行自由”，酷刑成了“强化审讯技巧”，军事集团扩张成了“欧洲一体化”，支配成了“从实力地位进行谈判”，而俄罗斯要求北约保证不搞扩张主义则成了“侵犯民主与主权”。

“回顾历史就会知道，北约几乎染指了所有的战争和冲突。北约就是一个战争组织，这是事实。”土耳其劳动党安卡拉省负责人舒克兰·多安表示，美国为了攫取利益、实现自身目的，在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等多国发动战争，导致大量平民流离失所甚至死亡，而美国并不在乎这些平民所遭受的痛苦。

欧洲议会议员米克·华莱士在欧洲议会发言时表示：“北约一直做的事情是向外输出战争，北约就是拥有武器装备的战争分子。” 欧洲议会议员克莱尔·戴利指出：“北约的存在只能带来更多问题。你可以在利比亚等地清楚地看到这一点，北约在那里大肆杀戮。北约根本不是和平的力量，不仅在乌克兰危机中不是，在此前的历次危机中都不是。”

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)