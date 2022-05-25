本报记者 张慧中

“中国市场需求强劲，未来还将继续增长。中国已成为博世集团最大单一市场，我们在中国市场的销售额占全球总额的20%以上。”德国博世集团（以下简称“博世”）董事会主席史蒂凡·哈通日前在接受本报记者专访时表示，博世在中国的经营体量巨大，取得了很大成功。博世将继续坚持本土化发展，积极布局电气化、氢能、燃料电池、人工智能和物联网技术创新等战略重点领域。

博世集团是世界领先的工业技术及服务供应商。在中国市场，博世为用户提供汽车与智能交通、工业、消费品以及能源与建筑领域先进的技术和解决方案。2012年至今，博世在中国市场的投资额已超过500亿元人民币。据统计，2021财年，博世在华销售额约1286亿元人民币，同比增长9.6%，创下新高。在哈通看来，对于博世而言，中国不仅仅是一个巨大的市场，也是规模庞大的研发和生产基地。

谈到中国提出的碳达峰碳中和目标，哈通认为这一目标“也为博世带来了更多机遇”。当前，博世正与中国企业投资合作，积极推动本土市场氢动力系统和固定式燃料电池的发展。“我们正与庆铃汽车在重庆合作建设一座占地约10万平方米的工厂，期待在2023年能顺利建成投产。”

1909年进入中国市场的博世已与中国结下百年之缘。截至去年底，博世在华员工总数超过5.5万名，今年还计划新增4000个岗位。近10年来，博世投资超过5000万元人民币，与清华大学、上海交通大学等中国多所高校在燃料电池、自动驾驶、智能制造等领域建立了长期合作。

今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%，位居全球主要经济体前列，继续成为世界经济增长的主要动力源。这让哈通印象深刻。在他看来，通过发展本土企业，中国经济自身实力得到增强，而博世与中国的合作也实现了双赢。“我们希望一如既往地与中国伙伴加强人员往来、技术交流。这种合作不是单向的，对双方来说都非常重要。”

担任集团董事会主席的同时，哈通也直接负责中国市场业务。疫情发生前，他曾多次访问中国，观察到中国各地都展现出新面貌。“过去几十年里，中国成功实现了脱贫目标，这是非常了不起的成就。”哈通说，当前，中国因时因势不断调整防疫措施，坚决筑牢防控屏障并取得显著成效。如今，中国人民向往更加美好的生活，这为博世“为生活而发明”理念赋予更多现实意义。“我们将会继续努力，为中国消费者提供更多优质产品和技术，和中方伙伴书写合作共赢的故事。”

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 03 版）

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