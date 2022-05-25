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“我们与中国的联系更加紧密”

本报记者  孙广勇
2022年05月25日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在南欧江水电站工作，我自己的工作和生活改善了，也亲眼看到周围城镇、村庄发生的变化，共建‘一带一路’给我们带来了实实在在的好处。”谈及这几年来在老挝南欧江电力运维管理中心的工作生活，老挝姑娘玛拉婉言辞里流露着喜悦。

　　由中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）投资开发的老挝南欧江水电站，是中老共建“一带一路”重点项目，总装机容量达1272兆瓦，年平均发电量50亿千瓦时。

　　3年前，南欧江电力运维管理中心刚刚投入使用，从中国留学归来的玛拉婉就第一时间前来应聘，最终从上百名应聘者中脱颖而出。“当时感觉自己真是太幸运了！工作地点离家近，待遇高，而且还是中国公司，我学的中文可以派上用场。”

　　南欧江电力运维管理中心是老挝规模最大、技术最先进的水电站生产调度中心、信息管理中心和应急指挥中心。每天，上万条数据信息汇总到这里，其中，水情自动测报系统可以实时监测475公里河道上的水位、流量等信息，助力南欧江流域水电开发、防汛抗旱、农渔航运。

　　“中国企业为我们提供了很好的成长平台和空间。”在中国电建的“导师带徒弟”制度下，通过专人教、专人带，玛拉婉系统学习了财会专业知识，目前已能独立处理账务，并逐步成为财务部门的技术骨干，多次登上南欧江优秀员工光荣榜。

　　据介绍，目前在运维中心工作的70多名员工中，老挝籍员工占了六成以上。随着南欧江水电站全面运营，项目共聘用老挝籍员工400余人，为当地培养了一批水电运维专业人才。

　　当地居民的生产生活也随之改变。在南欧江沿线，修理厂、制砖厂、加工厂开了起来，农场、橡胶园、水产养殖场也多了起来，“当地人越来越富裕了。”玛拉婉说。

　　去年12月，中老铁路正式开通运营，南欧江水电站也成为保障中老铁路持续稳定运行的输送电源之一。“我们与中国的联系更加紧密，情谊更加深厚，干劲也更足了。我期待有一天能乘着中老铁路的列车去中国看一看，也欢迎更多中国朋友来老挝旅游，来琅勃拉邦观光。”玛拉婉满怀憧憬地说。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月25日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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