本报记者 彭 敏

墨西哥前驻华大使李子文如今担任墨外贸、投资和技术企业理事会亚太区委员会主席。“习近平主席眼光长远、思想睿智，给我留下深刻印象。”在接受本报记者采访时，李子文这样描述他眼中的中国国家领导人。

2009年2月，应墨西哥政府邀请，时任中国国家副主席习近平对墨进行正式访问。李子文回忆，此前一年，国际金融危机爆发，给各国经济和人民生活带来严重影响。“中方希望通过那次访问，了解墨政府应对危机的举措，加强双边商业交流，促进两国经济增长。”

“那是我第一次见到习近平主席。”李子文回忆说，“他在墨中企业家举行的午餐会上发表了讲话。讲话简明扼要，思路清晰，语言朴实且振奋人心。他十分坚定，清楚地知道自己要做什么，知道怎样才能对自己的国家和人民高度负责；同时，他开放、坦率，拥有宽广的胸怀。我们看到了一位认真学习他国经验、充满个人魅力的领导人。”

2013年4月，时任墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托对中国进行国事访问，并出席博鳌亚洲论坛2013年年会，李子文作为商界代表陪同。“习近平主席在论坛年会开幕式上强调，我们生活在同一个地球村，应该牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。”李子文说。

作为首位出席博鳌亚洲论坛年会的墨西哥总统，培尼亚强调，拉美新兴经济体与亚洲新兴经济体需要开展合作。李子文说，培尼亚总统访华的目的，是为了借鉴中国经验，寻求共同发展。两国领导人会晤期间，培尼亚总统热情邀请习近平主席访问墨西哥，“习近平主席愉快地接受了邀请。为了推动两国关系加快发展，必须趁热打铁、乘势而上。”

2013年6月，习近平主席对墨西哥进行国事访问。短短两个月内，两国领导人实现互访，表现了对促进中墨关系发展的高度重视。正是在这次访问中，中墨两国关系提升至全面战略伙伴关系。“习近平主席说，朋友要老，好酒要陈。墨西哥和中国之间的友谊就像陈年的龙舌兰酒，历久弥香。我们两国在完善全球经济治理、推动全球治理体系变革等重大全球性议题上有很多共同利益和责任。”李子文说，在这次访问后不久，两国相关部门间达成了诸多框架协议或合作协议，隔着太平洋相望的两个国家越走越近。

2014年11月，培尼亚总统应邀对中国进行国事访问并出席亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议，李子文再次随行。在北京雁栖湖畔正式合影前，培尼亚总统把随行人员介绍给习近平主席。“轮到我时，习近平主席说，我当然认识他，我们都知道并欣赏李大使，他是中国的好朋友。”回忆起当时那一幕，李子文至今仍很激动，“习近平主席友好的目光、同我握手时的亲切坚定，让我至今难忘。我也感到非常自豪，这证明我致力于促进墨中友谊与合作的努力得到高度肯定”。

李子文十分关注共建“一带一路”，认为这一倡议通过基础设施、贸易投资等合作，在国与国、洲与洲之间架起了一座座和平稳定、共同发展的桥梁。“计利当计天下利，习近平主席这句话说得好。拉美人说，唯有益天下，方可惠本国。当一位国家领导人以世界的眼光思考人类面对的挑战，并寻求应对之策时，世界能够看到他的格局与胸怀。”

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)