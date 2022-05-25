布赛纳·沙班

中国致力于实现自身发展、促进合作共赢，这与个别西方国家以霸权为基础的行事逻辑形成鲜明对比

我曾多次访问中国，中国共产党领导中国取得的成就给我留下深刻印象。这些成就体现在许多方面：统筹城乡区域协调发展，脱贫攻坚战取得全面胜利，扎实推动共同富裕；新冠肺炎疫情防控取得显著成效，人民生命健康安全得到有效保障；技术创新推动经济稳定发展，人民生活水平不断提高……这些成就的取得，是中国共产党和中国政府持之以恒努力与高效工作的结果，体现出中国集中力量办大事的制度优势，令世界赞叹。

中国之所以能取得举世瞩目的发展成就，中国共产党的战略思维和长远规划发挥了重大作用。中国共产党将国家和人民利益置于首位，团结带领14亿多中国人民攻坚克难、不断向前，不断完善各项制度，给人民带来了美好生活。

我非常关注习近平主席的讲话和著作。习近平主席是一位有远见的领导人，为中国擘画了未来发展愿景。习近平主席热爱人民，一心一意为国家和人民服务，这点最令我感动。中国共产党致力于构建一个和平安全、公平公正的世界，为人类开创共同的美好未来。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念顺应时代潮流，为解决人类面临的各种棘手问题、携手创造人类美好未来指明了方向。“一带一路”倡议、全球发展倡议、全人类共同价值等一系列重大倡议和重要理念，符合全球治理体系变革的内在要求，是对世界和平发展的重要贡献。特别是共建“一带一路”为沿线国家和地区带来重要发展机遇，中国以发展促和平的理念对缓和地区紧张局势意义重大。

中国把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的重要着力点，扎实推动共同富裕，为各国发展和全球治理提供重要启示。中国致力于实现自身发展、促进合作共赢，这与个别西方国家以霸权为基础的行事逻辑形成鲜明对比。个别西方国家认为只有削弱他国才能让自己强大，沉迷于将其所谓规则强加给世界，以便掠夺其他国家资源，这种以牺牲他国发展繁荣为代价的所谓“富裕”是无法持久的。

中国全过程人民民主的成功实践充分表明，每个国家的民主都应该与本国历史、文化和文明进程相适应。个别西方国家试图将其所谓的“民主”强加于人，它们定义的“民主”就像商店里的均码产品，这样的“均码民主”不可能适合所有国家。

中国始终坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革，大力弘扬全人类共同价值，从不干涉他国内政，从不将自身意志强加于人，在推动本国人权事业取得历史性成就的同时，充分尊重各国人民自主选择符合本国国情的人权发展道路，努力为全球人权治理贡献中国智慧和中国力量。我对中国的发展前景充满信心，相信一个强大的中国将继续与世界携手并进。

（作者为叙利亚总统特别顾问）

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)