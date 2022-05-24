新华社北京5月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京24日表示，在新条件下，俄经济将继续保持开放，俄将同有意与其开展互利合作的国家扩大协作。乌克兰外长库列巴24日呼吁合作伙伴加快向乌方供应武器弹药。

——据塔斯社24日报道，普京当天在出席关于发展俄罗斯运输综合体的会议时表示，在新条件下，俄经济将继续保持开放。一些国家试图与俄罗斯隔绝，这种做法并没有将俄罗斯隔绝，而是导致这些国家自我与俄罗斯隔绝，甚至以损害这些国家自身利益为代价。普京表示，俄罗斯将同有意与俄方开展互利合作的国家扩大协作。

——据塔斯社24日报道，俄罗斯国防部长绍伊古当日以视频方式出席集体安全条约组织国防部长理事会会议时表示，尽管西方国家对俄实施制裁并向乌克兰提供大规模援助，但俄罗斯在乌克兰的特别军事行动将持续到既定任务全部完成为止。绍伊古强调，俄军在特别军事行动中不会对可能存在平民的民用基础设施进行打击。为了让平民离开被包围的定居点，俄方宣布了“静默模式”并开通人道主义走廊。俄方刻意放缓了在乌克兰的进攻，以便平民撤离，避免平民伤亡。

——俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫24日在接受媒体采访时说，俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动时不会刻意追求期限，俄总统普京为特别军事行动设定的所有目标都将实现。

——俄罗斯外交部网站24日发表声明称，作为对3月份英国制裁俄联邦委员会（议会上院）几乎所有人员的回应，俄方基于对等原则，禁止英国议会上院154名议员入境。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫24日发布通报说，过去一天，俄军使用高精度空基导弹摧毁乌克兰武装部队3个指挥所、36个军事装备和人员聚集点、第14机械化旅在一个居民点部署的自行火炮营以及6个弹药库。俄防空部队击落了乌方5架无人机。科纳申科夫说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军178架战机、125架直升机、995架无人机、320套防空导弹系统、3243辆坦克和其他装甲车、425台多管火箭炮、1658门野战火炮及迫击炮、3124辆特种军用车辆。

——乌克兰外长库列巴24日在社交媒体上发文说，现在下结论说乌克兰已经拥有所有必要的武器还为时过早。俄罗斯在顿巴斯的进攻对乌军来说是一场残酷的战斗。“我呼吁合作伙伴加快武器弹药的供应，特别是多管火箭炮、远程火炮和装甲车。”

——据乌克兰国家通讯社报道，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代24日在社交媒体上说，在卢甘斯克地区，俄军正集中兵力，并包围了利西昌斯克市和北顿涅茨克市。盖代在电视直播节目中说，俄军在卢甘斯克地区投入25个战术营一万多名士兵和大量武器装备，北顿涅茨克市仍然在乌方的完全控制下。

——乌克兰国家通讯社24日援引哈尔科夫州伊久姆市议会官员的消息报道，在伊久姆的近2万名俄军士兵准备向顿涅茨克地区北部重镇斯拉维扬斯克发起进攻并包围该地区的乌军。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、黄河）

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