新华社北京5月24日电（记者许可）外交部发言人汪文斌24日说，一段时间以来，围绕联合国人权高专访华，美、英等西方国家上演了一出又一出政治闹剧。美、英等国在乎的根本不是什么真相，而是要利用人权高专的访问炒作所谓“新疆问题”，对中国进行污蔑抹黑。

针对美国国务院发言人普赖斯、英国驻华大使吴若兰的相关言论，汪文斌在当日例行记者会上说，一段时间以来，围绕联合国人权高专访华，美、英等西方国家上演了一出又一出政治闹剧。他们先是公开施压，强烈要求高专访华并访疆，进行有罪推定式的所谓“调查”。在中方同高专办通过平等协商，确定高专访华安排后，美、英等国又跳出来不遗余力地干扰破坏，对高专访问指手画脚，为访问设立种种条件和障碍。

“真是翻手为云，覆手为雨，自相矛盾，自我打脸。他们关心的到底是人权，还是把人权问题政治化、武器化、工具化？！”他说。

汪文斌说，美、英等国在乎的根本不是什么真相，而是要利用人权高专的访问炒作所谓“新疆问题”，对中国进行污蔑抹黑。他们真正担忧的是包括高专在内的国际人士看到新疆的真实情况，从而导致其编造的谎言谣言不攻自破，“以疆制华”的图谋破产。

汪文斌表示，事实上，别有用心势力编造的抹黑新疆的“世纪谎言”，恰恰是美、英等国自身人权劣迹的真实写照。

他说，美国历史上通过屠杀、驱赶、绝育、强制同化等手段对印第安人实行种族灭绝，导致印第安人口从1492年的500万锐减到20世纪初的25万。美国是贩卖人口和强迫劳动的重灾区，至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》、联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》，每年从境外贩卖至美国的从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美至少有50万人遭受奴役，有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役。

他说，美国还是任意拘押、滥施酷刑的老手。多年来，美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在至少54个国家和地区设立“黑监狱”，拘禁数十万人。

汪文斌说，英国在阿富汗的特种部队曾在军事行动中残忍杀害平民。如今，“伊斯兰恐惧症”在英国大行其道，近半数在英国的穆斯林认为政府对他们采取歧视性做法，46%的人表示，对伊斯兰教的偏见使他们在英国难以生活。

“美、英等国应该切实正视并纠正自身存在的系统性、长期性人权问题，给世人一个负责任的交代。联合国应该对美国、英国的人权问题作出客观评估，并提交相应的报告。”他说。

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