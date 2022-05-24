人民网华盛顿5月24日电 （记者李志伟）近日，福建漳州布袋木偶走进美国校园，为美国“Z世代”青少年学生呈现了一场中国非物质文化遗产的视觉盛宴。此次活动由中国驻美国大使馆，福建省漳州市外事、文旅部门，漳州市布袋木偶传承保护中心等共同举办。

此次活动以线上视频直播互动的形式进行。美国弗吉尼州波多马克学校数百名中学生参加线上讲座。讲座包含木偶艺术展示馆参观、木偶剧表演、木偶头雕刻展示、人偶同台、手指操讲解、古琴表演、简易木偶制作等环节，并通过视频展示了历史文化名城漳州的美丽风光。

中国驻美使馆文化处参赞徐彤表示：“此次活动展示了中国非遗文化的魅力，促进了美青少年对中国文化的了解，彰显了中美民间交流的活力与意义。”

布袋木偶戏省级非遗传承人陈黎晖表示：“希望美国学生们积极参与文化交流，通过文化桥梁了解中国、读懂中国，做中美友谊的使者。”

波多马克学校教师卡罗尔表示：“木偶表演令人着迷、木偶制作互动有趣，这是一次真正的中国文化艺术之旅。我们从头到尾都被整个活动深深地吸引。”

据悉，漳州市布袋木偶传承保护中心此前多次开展对美交流。2019年3月，陈黎晖在马里兰州进行为期10天的文化巡演。2021年12月，中心通过线上方式为马里兰州上千名中小学生进行了线上讲座和展演。

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