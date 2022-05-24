新华社东京5月24日电 专访：美国“拉帮结派”的冷战思维与地区和平繁荣背道而驰——访东日本国际大学客座教授西园寺一晃

新华社记者姜俏梅

美国总统拜登24日出席美日印澳“四边机制”峰会，继续兜售对抗色彩浓厚的“印太战略”。东日本国际大学客座教授西园寺一晃就此接受新华社记者采访时指出，美国拉帮结派的做法与地区和平繁荣背道而驰，这种过时的冷战思维只能带来分裂与对立、排挤与仇恨。

西园寺认为，当前亚洲正面临发展的大好机遇。只要和平环境和合作机制得到加强，就会有更大的发展。而美国主导的“四边机制”和“印太经济框架”是冷战思维的产物，会破坏发展机遇，只能带来分裂与对立。他强调：“世界曾经因为冷战而分裂，遭受过巨大的痛苦和损失，绝不能重蹈覆辙。”

西园寺指出，美国为了维护自己的霸权，在外交、军事、贸易、高科技、网络、媒体等领域频频向中国发难。最为突出的就是宣传战，利用媒体大肆污蔑造谣，干涉中国内政，污名化中国。

他表示，如今美国利用“四边机制”和“印太经济框架”，妄图从安保和经济两方面同时遏制中国。然而，全球化的世界经济不以哪一个国家的意愿而改变，各国相互依存的关系也无法人为割裂。

西园寺强调，目前世界面临新冠疫情蔓延、自然灾害、环境恶化等重重挑战，这些人类共同面对的巨大课题需要各方秉持人类命运共同体意识，同心协力才能解决。在多元共存的当今时代，过时的冷战思维应该被彻底摒弃。

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