针对日美领导人会晤并发表联合声明中的有关涉华议题，外交部发言人汪文斌5月24日在例行记者会上回答提问时表示，日美不顾中方和地区国家严重关切，执意操弄涉华议题、攻击抹黑中国、粗暴干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，损害中国的主权、安全和发展利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此提出严正交涉。

汪文斌强调，第一，中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，任何国家、任何势力企图打“台湾牌”搞“以台制华”，中方都将作出坚决有力回击。香港、新疆事务都是中国内政，不容任何外国置喙。中国对钓鱼岛及其附属岛屿拥有无可争辩的主权，中方在有关海域开展活动完全正当合法。中方坚定维护领土主权和海洋权益,同时致力于同东盟国家推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。日美歪曲事实和真相，无视有关问题历史经纬，严重损害中国领土主权，严重违反国际法和国际关系基本准则，是地区和平稳定的真正威胁。

汪文斌说，亚太各国人民珍惜来之不易的和平发展环境，绝不允许动乱和战乱在本地区重演，绝不允许将军事集团和阵营对抗引入亚太。美国打着“自由开放”的旗号炮制“印太战略”，拉帮结伙制造政治对立和军事对抗，实质是在开历史倒车，只会祸乱本地区和平稳定，注定失败。国际社会对此自有公论。“小小寰球，有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。”亚太国家和睦相处、合作共赢的主流声音不会改变，亚太地区推进区域一体化、构建命运共同体的时代潮流不会改变。

汪文斌说，由于近代军国主义侵略殖民这一历史原因，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会关注。日本已连续十年增加国防预算，还动辄拿周边邻国说事，为扩张军力寻找借口。日本长期存储大量超出实际需要的敏感核材料，为享受美“核保护伞”竭力阻挠美采用不首先使用核武器政策，近期还连续出现违背本国“无核三原则”的危险声音，不得不让亚洲邻国和国际社会对日本安全政策产生强烈质疑。日方应该坚持走和平发展道路，继续在军事安全领域谨言慎行，这才是正道，才能避免重蹈历史覆辙。

“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同所有爱好和平、谋求发展的国家一道，加强团结合作，携手应对挑战，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，构建人类命运共同体。”汪文斌说，“同时，中国绝不允许任何国家干涉中国内政、损害中国利益、抹黑中国形象，将捍卫自身主权、安全和发展利益，致力于维护亚太地区的和平稳定和持久繁荣。”（记者许可）

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