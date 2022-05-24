新华社北京5月24日电（记者谢希瑶）中国商务部24日对外公布中巴高层协调与合作委员会第六次会议成果清单。清单显示，中国与巴西就促进两国农产品贸易发展、低碳和清洁技术投资等领域合作事项达成一致，同意在数字经济等领域积极开展合作。

清单显示，中巴两国就《2022年至2031年中巴战略规划》和《2022年至2026年中巴执行计划》两份政府间合作文件达成一致；中国国家税务总局与巴西经济部签署有关议定书，进一步为纳税人跨境经营提供税收确定性，促进两国跨境投资和经贸合作；中国海关总署与巴西农业部签署、正在推进有关议定书等协议文件，进一步促进两国农产品贸易发展；中国农业农村部和巴西农业部同意签署农药合作谅解备忘录，深化农药领域合作；中国商务部与巴西经济部同意签署可持续发展投资合作谅解备忘录，促进两国低碳和清洁技术投资。

清单还显示，中国商务部与巴西经济部同意积极探讨签署在数字经济领域开展投资合作的谅解备忘录，共同促进双边投资合作与数字经济深度融合；中国科技部与巴西科技创新部同意推动商签科技领域谅解备忘录，深化中巴科技创新合作，拓展务实合作渠道；中国工业和信息化部与巴西科技创新部同意开展产业链供应链合作，深化中巴数字技术交流等。

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