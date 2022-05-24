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第117次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动

2022年05月24日18:38 | 来源：新华网
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　　新华社昆明5月24日电（记者王研）记者从云南省公安厅新闻办获悉，5月24日上午9时，两艘中方执法艇从中国西双版纳傣族自治州景哈码头鸣笛启航，正式启动第117次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动。

　　此次行动中老缅泰四国执法部门共派出执法船艇4艘，分别从中国景哈、老挝孟莫、缅甸万崩码头启航，开展全线和重点水域联合巡逻执法。四方将持续聚焦联合打击跨境违法犯罪，采取“非接触”方式开展联合巡逻执法行动，全力维护流域安全稳定。行动前，中老缅泰四方执法部门召开视频会议，对近期湄公河流域治安情况进行分析研判，研究进一步加强协作、合力打击湄公河流域跨境犯罪的有力措施。

　　云南省公安厅水上巡逻总队总队长袁亚平介绍，五年来，水上巡逻总队携手老挝、缅甸、泰国三国执法部门不断巩固深化湄公河联合巡逻执法机制，创新拓展勤务模式和合作领域，湄公河联合巡逻执法从常态化巡逻向深度开展打击跨国犯罪合作、提升快速处突能力等方向融合转变，联合执法效能进一步提升，流域周边跨境犯罪猖獗态势得到有效遏制。

(责编：于洋、杨牧)

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