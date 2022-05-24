外交部发言人汪文斌5月24日在例行记者会上说，美方费尽心机在一个中国原则问题上玩弄文字游戏，但世界上没有任何力量，包括美国在内，能够阻挡中国人民实现国家完全统一的步伐。世界上也没有任何力量，包括美国在内，能够挽救“台独”势力失败的命运。

汪文斌在回答有关提问时说，美国违背在台湾问题上所作承诺，虚化、掏空一个中国原则，明里暗里怂恿、支持“台独”分裂活动。如果在错误的道路上走下去，不仅将给中美关系造成难以挽回的后果，最终也将使美国付出难以承受的代价。

“我们正告美方，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会的共识，也是美方作出的承诺。”汪文斌说，一个中国原则不可撼动，中国主权和领土完整不容侵犯，不得搞“两个中国”和“一中一台”的红线不容践踏。

汪文斌表示，中方有充分的信心、充分的能力、充分的准备，坚决遏制“台独”分裂活动，坚决挫败一切外部干涉，坚决维护国家主权和领土完整。

“奉劝美方听一听中国脍炙人口的一首老歌：朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。”他说。（记者许可）

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