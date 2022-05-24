新华社北京5月24日电 英国议会下院外交特别委员会24日公布的调查报告说，英国政府去年从阿富汗仓皇撤离显现出“领导、规划和准备方面的系统性失败”。

2021年12月19日，在英国伦敦议会大厦附近的一处疫苗接种中心，当地居民排队等待接种疫苗。新华社记者李颖摄

据法新社报道，这项调查于去年9月启动，下院外交特别委员会议员从英国官员、被撤离的阿富汗人员和“利益相关者”处获取证据。

调查报告指出，在塔利班控制阿富汗首都喀布尔之前，英国政府过于乐观，未能预判形势、规划撤离行动。

报告说：“我们从阿富汗撤离的方式是一场灾难……将在未来几年损害英方利益。”

英国是2001年美国入侵阿富汗时的重要盟友。塔利班去年8月15日控制喀布尔，美国随后从阿富汗仓皇撤人。一些欧洲国家由于得不到安全保障，撤离工作陷入停滞。

这是2021年8月16日，大量民众聚集在阿富汗喀布尔机场试图离开阿富汗。新华社发

英国首相鲍里斯·约翰逊曾“自夸”，他领导的政府组织了一场“平生难得一见”的撤离行动，两周内用飞机将超过1.5万人运出阿富汗，人员规模仅次于美国。但事实上，英方未能帮助数以百计符合条件的阿富汗人撤离。

2021年11月24日，英国首相约翰逊离开伦敦唐宁街10号首相府，前往议会进行首相问答。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

报告指出，接受下院外交特别委员会询问时，英国外交部方面“提供了有意回避且常具误导性的回答”。英国政府内部缺乏指挥系统，存在“无法追责和不负责任的政治干预”。

比如，据报道，在英国撤离阿富汗行动中，经约翰逊插手，一名英国退役军人用一架私人包机从他的动物慈善机构撤离了大约150只狗和猫。这一举动当时遭到质疑。

报告说：“一些高级官员认为，首相在一些决定中发挥的作用比公认的更大。”

去年8月，约翰逊就在议会遭到“炮轰”，被批对阿富汗局势作出“重大误判”、“抛弃”阿富汗政府。他搬出美国“挡箭”，强调阿富汗战争由美方主导。

去年12月，曾供职于英国外交部的拉斐尔·马歇尔在提交给下院外交特别委员会的一份证词中，抨击英国外交部门存在的官僚主义、运转不良、缺乏计划等问题导致从阿富汗撤离平民行动的混乱和失败。

下院外交委员会主席、保守党议员汤姆·图根达特说：“英国在这场悲剧中的角色暴露了其在协调方面缺乏严肃性，缺少明确决策、领导力和问责机制。”（刘曦）

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