人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

英国政府被指阿富汗撤离行动“系统性失败”

2022年05月24日17:03 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京5月24日电 英国议会下院外交特别委员会24日公布的调查报告说，英国政府去年从阿富汗仓皇撤离显现出“领导、规划和准备方面的系统性失败”。

2021年12月19日，在英国伦敦议会大厦附近的一处疫苗接种中心，当地居民排队等待接种疫苗。新华社记者李颖摄

　　据法新社报道，这项调查于去年9月启动，下院外交特别委员会议员从英国官员、被撤离的阿富汗人员和“利益相关者”处获取证据。

　　调查报告指出，在塔利班控制阿富汗首都喀布尔之前，英国政府过于乐观，未能预判形势、规划撤离行动。

　　报告说：“我们从阿富汗撤离的方式是一场灾难……将在未来几年损害英方利益。”

　　英国是2001年美国入侵阿富汗时的重要盟友。塔利班去年8月15日控制喀布尔，美国随后从阿富汗仓皇撤人。一些欧洲国家由于得不到安全保障，撤离工作陷入停滞。

这是2021年8月16日，大量民众聚集在阿富汗喀布尔机场试图离开阿富汗。新华社发

　　英国首相鲍里斯·约翰逊曾“自夸”，他领导的政府组织了一场“平生难得一见”的撤离行动，两周内用飞机将超过1.5万人运出阿富汗，人员规模仅次于美国。但事实上，英方未能帮助数以百计符合条件的阿富汗人撤离。

2021年11月24日，英国首相约翰逊离开伦敦唐宁街10号首相府，前往议会进行首相问答。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

　　报告指出，接受下院外交特别委员会询问时，英国外交部方面“提供了有意回避且常具误导性的回答”。英国政府内部缺乏指挥系统，存在“无法追责和不负责任的政治干预”。

　　比如，据报道，在英国撤离阿富汗行动中，经约翰逊插手，一名英国退役军人用一架私人包机从他的动物慈善机构撤离了大约150只狗和猫。这一举动当时遭到质疑。

　　报告说：“一些高级官员认为，首相在一些决定中发挥的作用比公认的更大。”

　　去年8月，约翰逊就在议会遭到“炮轰”，被批对阿富汗局势作出“重大误判”、“抛弃”阿富汗政府。他搬出美国“挡箭”，强调阿富汗战争由美方主导。

　　去年12月，曾供职于英国外交部的拉斐尔·马歇尔在提交给下院外交特别委员会的一份证词中，抨击英国外交部门存在的官僚主义、运转不良、缺乏计划等问题导致从阿富汗撤离平民行动的混乱和失败。

　　下院外交委员会主席、保守党议员汤姆·图根达特说：“英国在这场悲剧中的角色暴露了其在协调方面缺乏严肃性，缺少明确决策、领导力和问责机制。”（刘曦）

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部