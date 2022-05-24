新华社塔那那利佛5月24日电 在距马达加斯加首都塔那那利佛50公里的马哈扎扎镇，29岁的安雅和妻子赛赫诺经营着一家养鸡场，至今已有5年。养鸡场目前共有存栏蛋鸡约4万只，农场每星期都会向首都集市运送上万枚鸡蛋。

如今，养鸡场的饲养规模相较于初创时期已经翻了一番。指着面前的一长排平房，安雅骄傲地对新华社记者说：“这是今年新盖的鸡舍，是为未来饲养更多蛋鸡准备的。这得感谢中国人馈赠给我们的珍贵礼物！”

5月3日，马达加斯加马哈扎扎镇的养殖户安雅在自家养鸡场劳作。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

安雅口中的“珍贵礼物”是一条全长19公里的公路。这条连接马哈扎扎镇和塔那那利佛的公路由中国政府无偿援建，并由江西中煤建设集团有限公司承建，已于今年1月正式完工。这条路被当地人亲切地称作“鸡蛋路”。

马哈扎扎镇是名副其实的“鸡蛋村”，与安雅一样从事蛋鸡养殖的大小农户有200到250户。据镇长菲尔曼介绍，该镇目前的鸡蛋产量约占马达加斯加全国总产量的三至四成，这里的鸡蛋大多运往首都集市销售。

菲尔曼说，在中国人来修路之前，镇上的蛋农都为运送鸡蛋叫苦不迭。“土路坑坑洼洼，一到雨季到处都是泥巴，对于蛋农来说简直是噩梦。”据安雅介绍，“鸡蛋路”建好前，运送一车鸡蛋去首都，破损率高达10%到20%。而且，从镇上到首都短短50公里的距离，因为路况原因要开三、四个小时。安雅与家人需要凌晨一点从家里出发，才能保证鸡蛋在早上5点送到首都货摊上。

“鸡蛋路”项目常务副经理、江西中煤马达加斯加办事处主任吴勇介绍说，中国援建的“鸡蛋路”建成后，颠簸的土路变成了平整的沥青混凝土路，原来狭窄的路面也被拓宽，主路段宽8.5米，城镇段最宽处达12米，原本地处偏僻的马哈扎扎镇也已与国家四号公路直接相连。

5月3日，在马达加斯加首都塔那那利佛郊区，当地人走在由中国政府无偿援建的“鸡蛋路”上。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

“这条路真正改变了我们的生活。”安雅说，现在他与妻子可以早上4点才从家里出发运送鸡蛋。“鸡蛋破损的比例非常低，仔细包装好，在路上小心驾驶，鸡蛋基本不会破。”

目前，马哈扎扎镇的日均鸡蛋产量在30万到40万枚。据菲尔曼介绍，2021年，马哈扎扎镇因当地鸡蛋销售获得的财政收入达1900万阿利亚里（约合3.2万元人民币）。“我们期待今年的鸡蛋产量进一步增长，预计可为本镇创收3000万阿利亚里（约合5万元人民币）。”

安雅发现，马哈扎扎镇也在变化。“现在，你在镇上能找到几乎所有自己需要的东西，而不是像过去那样，想买东西，就要去临近的镇子。”

5月3日，马达加斯加马哈扎扎镇的养殖户在装卸鸡蛋。新华社发（西塔卡·拉乔纳里松摄）

菲尔曼说，镇政府正考虑在镇上建个大型鸡蛋市场。有了这条“鸡蛋路”，人们能很方便地从全国各地来到马哈扎扎镇买鸡蛋，本地蛋农则可以节省鸡蛋运输成本。

“我们不只有鸡蛋，还有牛奶、洋葱、大蒜……”菲尔曼如数家珍，“这儿的生活将迎来巨大改变，我们感谢中国人的慷慨馈赠。”

红白相间的安全防护桩镶嵌在灰黑色的柏油路两边，簇新的道路在马达加斯加中央高原的青山和稻田间蜿蜒游走。“有很多人专程来这儿，就是为了看看这条路，有人说这是马达加斯加最漂亮的路之一。”菲尔曼说，“这也是马达加斯加人的骄傲。”（记者：凌馨、崔可欣；剪辑：崔可欣；编辑：王娅楠、金正、王丰丰）

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