新华社华沙5月24日电 通讯：波兰艰难应对乌克兰人安置问题

新华社记者陈琛 张章

今年2月俄罗斯开展特别军事行动后，位于波兰首都华沙市弗瓦斯卡大街7号的8层办公小楼就成了临时安置楼，拥挤的安置点收容了约400名乌克兰人。

办公室改造成卧室，衣帽间变成儿童乐园，顶层设置母婴室，整个三层用作临时诊室供上门服务的医生接诊。

这种临时改建的安置点，仅华沙市就有30多个。据统计，迄今已有至少550万乌克兰人涌入邻国，其中波兰接收了300多万。不到200万人口的华沙接纳了30多万乌克兰人。波兰正面临越来越严峻的乌克兰人安置问题。

从事安置工作的人员紧缺，弗瓦斯卡大街7号安置点只有两名全职员工。维乔雷克是其中之一。她告诉记者，安置点工作繁重，仅新冠疫情防控工作就是一大挑战，不断有人感染病毒，“我们把感染者转移出去，给其他人做（核酸）检测，等感染者痊愈后再接回安置点”。

目前，波兰安置工作多由非政府组织和志愿者承担，许多人都是向雇主请假来做志愿服务，这种模式难以持续。波兰最大收容中心华沙国际会展中心的外联部门负责人帕斯捷尔纳克告诉记者，现在本地人志愿工作参与度比两个月前要低得多，“人们有点厌倦了，他们的资源也差不多耗尽了”。

资金不足是另一大难题。维乔雷克说：“如果欧盟再不给我们援助，我们会很难。”她的同事多曼斯基补充道，现在波兰通货膨胀严重，物价也很高。

据了解，波兰政府紧急拨付了一些援助款项用于安置乌克兰人，但这些资金无异于杯水车薪。波兰外交部副部长雅布隆斯基曾表示，帮助逃避战乱者的负担不应该只由乌克兰的邻国来承担。

此外，面对源源不断到来的乌克兰人，波兰的医疗、教育系统也承受着巨大压力。华沙大学移民研究中心研究员普斯佐尔科夫斯卡接受记者采访时说，俄乌冲突升级前，波兰已经面临教师短缺、房源紧俏的问题，如今，师资缺口更大、租房市场更紧张。

普斯佐尔科夫斯卡说，乌克兰人进入波兰后，找临时住所并不难，难在找到长期安身之地。“普通波兰人接待乌克兰人一两个星期无所谓，但如果要过上几个月就没办法了……长远来看，无论是工作还是上学，都不能继续与50个室友挤在同一间房里。”

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