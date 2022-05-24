新华社日内瓦5月23日电 综述：“三个十亿”目标进展落后 世卫称领导作用亟待加强

新华社记者刘曲

世界卫生组织总干事谭德塞23日在第75届世界卫生大会上表示，由于新冠大流行的干扰，虽然过去5年世卫组织和各会员国在改善全球公共卫生和人民健康上取得了不小成就，但实现世卫组织“三个十亿”目标的进展已远远落后规划，未来亟须通过加强世卫组织在全球公共卫生事务中的领导作用来实现目标成果。

世卫组织于2018年第71届世卫大会上提出以“三个十亿”目标为核心的规划，用于指导2019至2023年的工作，即全民健康福利覆盖人口新增10亿人、发生突发卫生事件时受到更好保护人口新增10亿人、健康得到改善人口新增10亿人。

谭德塞表示，即便在新冠大流行之前，世卫组织估计到2023年全民健康福利覆盖人口将只能新增2.7亿人，这与10亿人的目标相比仍有7.3亿人的缺口。新冠大流行对全球卫生服务的干扰使这一进程更加滞后，如今缺口估计高达8.4亿人。

他宣布，未来5年世卫组织及其会员国将优先在五个方面发力，包括促进健康、提供卫生服务、保护健康、推动技术进步以及加强世卫组织执行力。

促进健康意味着要实现可达到的最高健康标准，应从学校、街道、超市、家庭和郊区开始着手，而不是从诊所或医院开始。各国政府卫生部门需紧急转变思路，从源头促进健康和福祉并预防疾病。

提供卫生服务指的是应重新定位卫生系统的作用，将初级卫生保健作为全民健康福利覆盖的基础。目前大多数国家的卫生支出不平衡，用于昂贵设备和药品的比例过大，带来的健康收益却有限。要加快实现全民健康福利覆盖，所有国家都需大幅增加对初级卫生保健的投资。

谭德塞表示，所有这些愿景都需要一个更强大的世卫组织来实现。为此，需加强该组织在全球公共卫生事务中的领导作用，其中重点是改革世卫组织的筹资来源，未来十年将各会员国的评定会费占世卫组织核心预算的比例从现在的不到20%提高至50%。

世卫组织规定，会员国应按本国的财富和人口状况缴纳相应数额的评定会费。各会员国此前已就提高评定会费比例展开长期谈判。

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