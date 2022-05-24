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科威特、沙特和伊拉克遭沙尘暴袭击 机场、机关等关闭

2022年05月24日16:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 海湾地区国家遭强沙尘暴袭击，科威特、沙特、伊拉克的机场、政府机构等关闭，交通几乎瘫痪。

据科威特《火炬报》报道，科威特气象部门23日称，强沙尘暴席卷全国，能见度降到500米以下，有的地方能见度为零米，海浪上升到2.1米以上。紧急医疗局局长长贾拉赫马23日晚间说，从下午开始的沙尘暴导致全国交通几乎瘫痪，仅几个小时内，有32人因沙尘暴引起呼吸道疾病，发生8起交通事故。

沙特《中东报》发表题为《沙尘暴袭击沙特、科威特和伊拉克》的文章说，23日袭击三国的沙尘暴来势凶猛，大风裹着沙尘，风速每小时超过60公里，能见度急速下降。沙特国家气象中心指出，全国13个地区中的9个沙尘暴严重，交通受阻，许多商业活动停止，其中包括利雅得、东部、卡西姆、北部边疆、朱夫、哈伊勒、塔布克、麦加、麦地那地区。报道称，据科威特通讯社的消息，科威特情况更为严重，星期一中午开始，时速60公里以上的西北风带着沙土覆盖了科威特全境，科威特国际机场被迫关闭，科威特气象部门称周二恶劣天气会有所好转。

伊拉克《伊拉克之声》报道说，23日，由于沙尘暴，伊拉克全国生活各个方面几乎停滞，交通瘫痪，医院记录了数千起粉尘窒息病例。政府机构办公停止，市场和商店因能见度非常低被迫关门，交通局呼吁卡车和汽车车主不要开车上路。报道说，伊拉克急救中心主任夏克尔称，尽管周二恶劣天气预计会有所缓和，但各医院必须做好接收因沙尘暴引起的窒息患者的各种准备。（安国章）

(责编：贾文婷、常红)

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