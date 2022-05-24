人民网罗马5月24日电 （记者孔歌）欧盟委员会23日表示，意大利在2022年春季的宏观经济方面仍受到“过度失衡”的困扰，称“意大利经济正面临政府债务高企、生产率增长疲软以及劳动力和金融市场不景气等问题。” 目前，意大利的公共债务比率依旧较高，部分原因是由于国内生产总值增长持续疲软，给财政可持续性和金融领域带来风险。

“实施改革和投资将逐步刺激增长。”欧盟委员会表示，积极的一面是，在近2000亿欧元的欧盟赠款和低息贷款的复苏基金帮助下，意大利在后疫情时期进行的一系列改革和投资有望促进减少宏观经济的失衡。欧盟委员会认为，审慎和有效的财政管理、落实“国家复苏计划”对于意大利分配公共资源和实现可持续财政调整至关重要。”

欧盟委员会23日证实，将把《稳定与增长公约》的普遍豁免条款延长至2023年。强调此举是为了应对在俄乌冲突背景下经济前景的不确定性和下行风险以及能源价格上涨和供应链的不稳定。欧盟经济专员、意大利前总理保罗·真蒂洛尼称，这不意味着为“无限制支出”开绿灯。

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