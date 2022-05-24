新华社北京5月24日电 题：在亚太地区制造分裂对抗的图谋注定失败

新华社记者冮冶 郑汉根

美国炮制的所谓“印太经济框架”23日正式出炉。这一意在维护美国霸权利益的“框架”，任凭美方如何包装，都遮掩不了对抗性和排他性的底色。美国制造分裂对抗的图谋，与地区共赢合作的大势背道而驰，对地区国家的共同发展有百弊而无一利，注定失败。

“印太经济框架”究竟是个什么东西？该“框架”表面上标榜“开放和包容”，却处心积虑地把亚太地区体量最大、最具活力的经济体之一——中国排除在外。美国贸易代表戴琪曾公开宣称，“印太经济框架”是“独立于中国的安排”。由此可见，“印太经济框架”体现的哪里是“开放和包容”，恰恰是“封闭和排他”，其本质是美国主导的“印太战略”的一部分，带有浓重的对抗色彩。韩国东亚研究所所长禹守根认为，美国声称“印太经济框架”具有包容性和灵活性，但在实际操作中却排除特定国家，暴露出美国的虚伪。

美国在亚太地区制造分裂的图谋对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。亚洲是全球化和自由贸易接受度高、成就十分突出的地区，各方践行世界贸易组织规则，确立了亚太自由贸易区目标，启动了《区域全面经济伙伴关系协定》，搭建了以东盟为中心的区域合作平台，有力促进了地区贸易投资的自由化和便利化。美国却为一己之私，肆意妄为。先是退出自己倡导的《跨太平洋伙伴关系协定》，大搞单边主义、保护主义，如今又无视地区已有的贸易机制和安排，执意另起炉灶、另搞一套，连“亚太”这一常用词，都被美方强行改成“印太”，以塑造有利于美方战略利益的认知。由此可见，“印太经济框架”的骨子里包含着“美国至上”的基因，种种设计安排必然优先考虑美国利益。美国主导搭建这一平台的根本意图是以此为抓手，拉拢胁迫地区内国家选边站队，又怎么可能促进地区繁荣和共同发展？

美国妄图孤立中国，注定落得失败下场。中国是亚太地区的重要经济体，是本地区绝大多数国家的最大贸易伙伴，同地区各国的利益早已深度融合。2021年，中国和东盟互为第一大贸易伙伴，双方贸易额高达8782亿美元。近年来，中国坚定不移扩大高水平开放，与包括本地区国家在内的世界各国分享中国发展红利。对于中国的巨大贡献和重要作用，亚太国家有目共睹。新加坡总理李显龙表示，亚洲各国都希望受益于中国的经济增长，对扩大贸易和经济合作机会持开放态度。美国拼命煽动亚太地区国家排挤中国，损人利己的行径完全不得人心。美国日前借美国—东盟领导人会议之机兜售“印太经济框架”，就遭到各方冷眼相待。东京大学教授丸川知雄指出，若“印太经济框架”是为了限制与中国的贸易，则不会给其成员带来任何经济利益。美国智库战略与国际研究中心负责亚洲事务的高级副总裁迈克尔·格林说，“印太经济框架”难以令亚太地区信服。

亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局。亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。中国始终是亚太区域合作的倡导者、推动者和维护者。中方愿同各方一道，秉持开放合作、互利共赢的宗旨，抵制冷战思维的“小圈子”，共筑亚太合作的大舞台。中国将继续和地区内国家团结合作，互利共赢的道路必将越走越宽广。任何企图妨害亚太迈向共同发展和繁荣的阴谋，注定不会得逞。谁若试图拿一个什么框架来孤立中国，最终被孤立的只会是自己。

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